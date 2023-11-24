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TOKİ, Türkiye genelinde 169 konut ve 192 iş yerini açık artırmayla satacak

TOKİ, Türkiye genelinde 169 konut ve 192 iş yerini açık artırmayla satacak TOKİ'nin satışa çıkaracağı konut ve iş yerleri ile ilgili internet katılımı için kayıtlar 12 Aralık günü, açık artırmalar ise 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak.