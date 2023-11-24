TOKİ, Türkiye genelinde 169 konut ve 192 iş yerini açık artırmayla satacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 32 ilde 169 konut ile 28 ilde 192 iş yerini 13-14 Aralık'ta açık artırma yöntemiyle satışa sunacak.
Konut satışının yapılacağı iller Adana, Ağrı, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat ve Zonguldak olarak açıklandı.
Konutlara yüzde 25 peşinat, 72 ay vade
TOKİ'den alınan bilgiye göre, alıcılar, satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşinat, 72 ay vadeyle sahip olabilecek.
İş yerleri de Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bursa, Çorum, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İzmir, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Niğde, Ordu, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon'da bulunuyor.
İş yerlerine yüzde 25 peşinat, 48 ay vade
Satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 25 peşinat, 48 ay vadeyle alınabilecek.
Konutlar için 13 Aralık Çarşamba, iş yerleri için 14 Aralık Perşembe günü yapılacak açık artırmalar, Ankara The Green Park Hotel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden de teklif verilebilecek.
Kayıtlar, 12 Aralık'ta
Açık artırmaya internet katılımı için kayıtlar, 12 Aralık Salı günü saat 10.30'a kadar alınacak.
İlgili bankalar
Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek.
Başvurular ve teminatlar, bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.
Başvurular
Ayrıntılı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ulaşılabilecek.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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