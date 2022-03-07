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    TOKİ’nin indirim kampanyası şartları açıklandı: Borcu bulunmamalı

    Vatandaşların konut sahibi olma hayalini gerçekleştiren TOKİ'nin indirim kampanyasının ayrıntıları açıklandı.
    • İHA
    • 07.03.2022 - 10:28
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    TOKİ’nin indirim kampanyası şartları açıklandı: Borcu bulunmamalı

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilendirme ile TOKİ'den ev sahibi olan milyonlarca kişiye müjdeli haberi verdi.

    Bakan Murat Kurum'un açıklamalarına göre TOKİ'den ev alan vatandaşlara yüzde 22 indirim yapılacak.

    Kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla kampanyaya dahil olabilecek.

    BAŞVURULAR 22 MART-19 NİSAN ARASINDA

    22 Mart-19 Nisan 2022 tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunan vatanşların gecikmeleri durumunda söz konusu indirim oranından yararlanması mümkün olmayacak.

    Vatandaşlardan gelen yoğun talep nedeni ile geri ödemeleri devam eden arsa satışları için de yüzde 10 indirim yapılacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 22 Mart-14 Nisan 2022 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek.

    TOKİ’nin indirim kampanyası şartları açıklandı: Borcu bulunmamalı #1

    TOKİ'YE BORCU BULUNMAMALI

    Kampanyadan, geri ödeme taksitleri 2021 yılı Haziran ayının 30’uncu gününe kadar başlamış olan arsa alıcıları faydalanabilecek.

    İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut, işyeri ve arsa alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ’ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, taksit ve geriye dönük herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.

    TAKSİT SAYISI 12'DEN FAZLA OLMALI

    Ayrıca kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut, işyeri ve arsa alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak.

    TOKİ’nin indirim kampanyası şartları açıklandı: Borcu bulunmamalı #2

    TOKİ’nin indirim kampanyası şartları açıklandı: Borcu bulunmamalı #3


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