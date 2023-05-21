Trabzon Şehir Camii'nin açılış tarihi Doğu Karadeniz'in en büyük cami ve külliyesinin 2024 yılı Ramazan ayında açılması planlanıyor

İHA

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde yapımı devam eden Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en büyük cami ve külliyesi inşaatında sona yaklaşılıyor.

İnşaatın büyük bir kısmı tamamlanırken, açılışının 2024 yılının Ramazan ayında yapılması planlanıyor.

2018 yılında dönemin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu zamanında yapımına başlanılan, projesi Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın destekleriyle Pazarkapı mevkiinde denize hakim bir noktada sahil şeridinde hazırlanan Trabzon Şehir Camii ve Külliyesi inşaatı sürüyor.

"2024 Ramazan ayına yetiştirmeyi planlıyoruz"

Yapıların genel anlamıyla tamamlanması için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Trabzon Alemdar Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği yetkilisi Yüksek İnşaat Mühendisi Sinan Aydın, şunları söyledi:

Caminin kaba inşaatının tamamı bitmiş durumda. Dış cephesi tamamlandı, içerde eksiklerimiz var. Caminin kaba yapısıyla birlikte yaklaşık yüzde 60'ı tamamlandı. Tabi caminin bodrum katının alanının daha büyük olması, içerdeki ince işçiliklerin, mekanik ve elektrik tesisat yapısının çok teferruatlı olması, burayı sadece cami olarak düşünmemek lazım, bir külliye yapısı aslında; telkari atölyesinin, sağlık ocağının, aşevinin ve konferans salonunun olduğu büyük bir yapı. Biz camiyi ibadet kısmının yapılacağı zemin kat ve bodrum kattaki şadırvan kısmını 2024 Ramazan ayına yetiştirmeyi planlıyoruz.

"15 bin kişilik olacak"

Caminin kapasitesiyle ilgili de konuşan Aydın, şu ifadeleri kullandı:

Camimiz avlusuyla ve dışardaki peyzaj alanındaki kullanım alanıyla birlikte yaklaşık aynı anda 15 bin kişinin ibadet edebileceği bir cami. Sadece cami olarak değil, dışarda gezinti alanları, caminin işletme maliyetini düşürmek için planlanmış ticari alanlar ve bilim ve sanat merkezimiz var. Burası molozu batı yönündeki dolmuşların depolama merkezi olarak planlanması üzerine yapılan, aslında molozu merkez haline getiren bir yapı.

15 bin 442 metrekare toplam inşaatı alanı ve 8 bin 831 metrekare bodrum kat alanı ile tamamlandığında 14 derslikli eğitim merkezi, 15 atölye, bin kişilik konferans ve toplantı salonu, aşevi, bay/bayan abdesthane, gasilhane ve kapalı otoparkın bulunacağı camide 6 bin 255 metrekare ibadet alanları bulunacak. 2 bin 800 metrekare harim alanı, bin 140 metrekare revak alanı, bin 200 metrekare avlu alanı ve bin 115 metrekare mahfil katında oluşan cami ve külliyenin geleneksel Türk-İslam mimari tarzı ile günümüz çizgilerini bütünleştirerek döneminin ve şehrin sembol eserlerinden biri olması amaçlanıyor.