Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından inşa edilen 29 iş yeri için sunulan ödeme kolaylığı vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Dükkanları görmek isteyen alıcılar, "Fiyatlar makul." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 28 ilde yapılan 325 iş yeri inşa edildi.

Bölge esnafına adeta nefes olan proje kapsamındaki iş yerleri, 23-24 Kasım tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak

Projede yer alan illerden biri de Trabzon.

29 iş yeri tamamlandı

Çaykara ilçesinde yapılan 29 iş yeri satış öncesi görücüye çıkarıldı.

DHA'nın aktarımına göre; toplam tutarın yüzde 30’u peşin, 120 ay vade ile satışa sunulacak dükkanları görmek isteyen alıcılar, tanıtım ofislerini ziyaret ederek bilgi aldı.

"Fiyatlar makul"

Satışa sunulan iş yerlerinin tanıtım ofisini ziyaret eden Abdurrahim Nuhoğlu, “Çok muhteşem bir proje oldu. Çaykara’ya yakışan bir proje. Yapısı ile şekli ile mimarisi ile standartların üzerinde bir proje. Vesile olanlara teşekkür ederim. Dükkanlardan bir tanesini almayı düşünüyorum. Dükkanları gezdim. Çok kullanışlı ve ihtiyaca cevap verebilecek büyüklük ve şekilde dizayn edilmiş. Fiyatlar makul. Ama açık arttırmaya girecek. Talep muhtemelen fazla olacaktır.” diye konuştu.

Trabzon'da TOKİ'ye ait 29 iş yeri açık artırmayla satılacak VİDEO



"Yaz sezonunda çok fazla rağbet görüyor"

İlçenin turizmle beraber geliştiğini ve iş yerlerine ihtiyaç duyduğunu belirten Zeynep Yıldırım, “Çaykara küçük ve şirin bir ilçe. Son zamanlarda Uzungöl ile birlikte turizme açıldı. Gelişmekte olan bir ilçe burası. Böyle bir ihtiyaç vardı. Yaz sezonunda çok fazla rağbet görüyor. Fazla turist alıyoruz. Eskiden konut sıkıntısı vardı. Bu sorun TOKİ tarafından çözüldü. Şimdi de dükkanlar var. Onlar da açık arttırmayla satılacak. Satışa sunulacak olan dükkanları gezdik. Güzel dükkanlar. Ödeme imkanları da güzel. Çaykara’nın gelişimine büyük katkı sunacağını düşünüyorum.” ifadelerine yer verdi.































