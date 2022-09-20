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    Trabzon'daki tarihi vilayet binasının restorasyon çalışmaları tamamlandı

    Ortahisar ilçesinde restorasyona alınan tarihi vilayet binasında çalışmalar, 35 yılın ardından aslına uygun olarak tamamlandı. Taşınma işlemleri sona eren binanın resmi açılışı yapılacak.
    • 20.09.2022 - 18:00
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 18:10
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    Trabzon'daki tarihi vilayet binasının restorasyon çalışmaları tamamlandı

    Trabzon'da 165 yıl önce ahşap olarak inşa edilen ve son olarak 35 yıl önce restore edilen tarihi vilayet binası hizmete açıldı.

    Aslına uygun inşa edilen binada, Trabzon Valilik makamının yanı sıra bazı birimler de yer alacak.

    Ortahisar ilçesinde 1857 yılında ahşap olarak inşa edilen vilayet binası, 1862'de zemin katında bulunan "Borçlular Hapishanesi"nde çıkan yangında zarar gördü.

    Yıkılıp yeniden yapıldı

    Cumhuriyet dönemine kadar birçok kez restore edilerek yeniden kullanılmaya başlanmıştı.

    Mustafa Kemal Atatürk'ün 15 Eylül 1924 yılında Trabzon'u ziyareti sırasında yıkılıp yeniden yapılması talimatını vermesinin ardından bina, 1933 yılında yeniden inşa edilerek hizmete açıldı.

    Uzun süredir Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü olarak kullanıldı.

    Trabzon daki tarihi vilayet binasının restorasyon çalışmaları tamamlandı #1

    20 Ocak'ta restorasyona alındı

    Trabzon Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca, 13 milyon 716 bin 486 lira sözleşme bedeliyle 20 Ocak 2021 tarihinde restorasyona alındı.

    Trabzon daki tarihi vilayet binasının restorasyon çalışmaları tamamlandı #2

    Önümüzdeki günlerde resmi açılışı yapılacak

    AA'nın aktarımına göre; geçtiğimiz günlerde de taşınma işlemleri sona eren binanın resmi açılışının önümüzdeki günlerde yapılması planlanıyor.

    Trabzon daki tarihi vilayet binasının restorasyon çalışmaları tamamlandı #3

    Trabzon daki tarihi vilayet binasının restorasyon çalışmaları tamamlandı #4

    Trabzon daki tarihi vilayet binasının restorasyon çalışmaları tamamlandı #5


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