TÜİK Ağustos 2023 konut satışını açıkladı! Ağustos ayında 122 bin 91 konut satıldı TÜİK ağustos ayı konut satış verilerini açıkladı.

ensonhaber.com

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Ağustos konut satış istatistiklerini paylaştı.

Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azalarak 122 bin 91 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 17 bin 408 konut satışı ve yüzde 14,3 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 7 konut satışı ve yüzde 9 pay ile Ankara, 6 bin 504 konut satışı ve yüzde 5,3 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 39 konut ile Ardahan, 67 konut ile Hakkari ve 139 konut ile Artvin oldu.

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