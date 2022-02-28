Türkiye, Avrupa’da gökdelen sayısında ilk sırada

Yüksek Binalar ve Kentsel Habitat Konseyi, Şubat 2022 verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye, gökdelen sayısında Avrupa lideri olurken İstanbul ilk sırada yer alan il oldu.

Çarpık kentleşme sorunu ve siluetinin bozulduğu tartışmalarıyla sık sık gündeme gelen İstanbul, bu sorunla birlikte Avrupa'da lider oldu.

Birçok vatandaş ve yetkililer yüksek bina yapımına karşı olduklarını söylese de Yüksek Binalar ve Kentsel Habitat Konseyi tarafından açıklanan verilerde 150 metreden yüksek binalar incelendiğinde, Avrupa’da gökdelen sayısının en fazla olduğu ülke Türkiye olduğu açıklandı.

TÜRKİYE 67 GÖKDELEN İLE ZİRVEDE

İstanbul, 48 gökdelen ile Avrupa’da ilk sırada yer alırken diğer ülkeler ve şehirlerde durum şu şekilde...

150 metreden yüksek bina sayısında Türkiye’de 67 gökdelen bulunurken Rusya’da 51 gökdelen yer alıyor. İngiltere ise 33 gökdelen ile üçüncü sırada bulunuyor.

Diğer ülkelerdeki gökdelen sayısı ise şöyle: Almanya 20, İspanya 13, Polonya 12, Hollanda ve İtalya 6, Avusturya 3, İsviçre 1, İsveç 1.

DÜNYADA EN FAZLA GÖKDELEN ÇİN'DE

Dünya geneline bakıldığında ise gökdelen sayısında Çin açık ara zirvede. Çin’de 2 bin 708 gökdelen bulunuyor. İkinci sıradaki ABD’de ise 848 tane 150 metreden yüksek bina bulunuyor.

Dünyada en fazla gökdelen bulunan diğer bazı ülkeler ise şöyle: Birleşik Arap Emirlikleri 310, Güney Kore 272, Japonya 269, Malezya 140, Avustralya 136, Endonezya 128, Tayland 124, Kanada 122, Filipinler 120, Hindistan 97, Singapur 96, Türkiye 67, Panama 65, Brezilya 54.

İSTANBUL 48 GÖKDELEN İLE İLK SIRADA

Açıklanan verilere göre Avrupa’da en fazla gökdelenin bulunduğu şehir ise İstanbul. Listede İstanbul’un yanı sıra Ankara ve İzmir de yer alıyor. İstanbul’da 48 gökdelen, Moskova’da ise 46 gökdelen bulunuyor.

ANKARA İLK 10'DA

Üçüncü sıradaki Londra’da 30 gökdelen var. Ankara 11 gökdelen ile altıncı sırada yer alırken İzmir de 6 gökdelen ile ilk 10’da kendine yer buldu.