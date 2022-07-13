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    Türkiye dünya inşaat malzemeleri ihracatında 5'inci

    Türkiye, en çok inşaat malzemesi ihraç eden ülkeler arasında 2021'de dünya 5'incisi oldu.
    • 13.07.2022 - 14:46
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 15:20
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    Türkiye dünya inşaat malzemeleri ihracatında 5'inci

    Türkiye'nin inşaat malzemesi ihracatı, diğer ülkelerde arasındaki sıralamasını yukarıya taşıdı.

    Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), 2021 yılına ilişkin güncel ekonomik verilerle hazırlanan "Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu"nu açıkladı.

    Dünya inşaat malzemeleri ihracatında Çin, 253,6 milyar dolarla ilk sırada yer aldı.

    Türkiye'nin inşaat malzemeleri ihracatında yeri 4 sıra yükseldi

    Rapora göre, Türkiye inşaat malzemeleri ihracatında 4 sıra birden yükselerek dünya 5'incisi oldu.

    30,83 milyar dolarlık ihracat

    2021'de önceki yıla göre yüzde 21,7 büyüyerek 1 trilyon 79,4 milyar dolara çıkan dünya inşaat malzemeleri ihracatında Türkiye'nin aldığı pay 30,83 milyar dolar olarak gerçekleşti.

    Türkiye, toplam ihracatın içinde yüzde 2,86'lık pay sahibi

    Ülkenin dünya inşaat malzemeleri ihracatındaki payı yüzde 2,86'ye yükseldi.
    Geçen yıl Türkiye'nin ihracatı yüzde 19,6 artarken, en yüksek ihracat yapılan ülkelerin başında İsrail geldi. Onu ABD ve İngiltere izledi.

    Türkiye dünya inşaat malzemeleri ihracatında 5 inci #1

    En fazla ithalat Çin'den

    İnşaat malzemeleri ithalatı yüzde 22,2 artarak 8,6 milyar dolara yükseldi. En çok ithalat yapılan ülkeler Çin, Almanya ve İtalya olarak sıralandı.

    AA'nın haberine göre, inşaat malzemeleri ihracatında kilogram başına düşen birim fiyat 0,35 dolardan 0,48 dolara yükseldi. İthalat birim fiyatı ise 2,84 dolar oldu.


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