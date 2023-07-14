Türkiye genelinde 44 ilde 670 arsa satışa sunuluyor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, aralarında konut, ticaret ve sanayi alanlarının da bulunduğu 670 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunduğunu bildirdi.

AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 44 ildeki 670 muhtelif arsa, açık artırma ile satılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın aralarında konut, ticaret ve sanayi alanlarının da bulunduğu 670 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunduğu iller şöyle:

Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova.

Açık artırmanın yapılacağı adres

Açık artırma, 24-25-26 Temmuz'da saat 10.30'da Bakanlık konferans salonu ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak.

Ayrıca, "www.emlakmuzayede.com.tr" adresinden de teklif verilebilecek.

Yüzde 40 peşinat ve 24 ay vade

Alıcılar, arsalara yüzde 40 peşinat ve 24 ay vadeyle sahip olabilecek.

Peşin ödemede yüzde 20 indirim

Ayrıca arsalar, KDV'den muaf şekilde satılacak. Peşin ödemelerde ise alıcılara yüzde 20 indirim imkanı tanınacak.