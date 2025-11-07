Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, yıllık konut satış adedinde Avrupa'da birinci, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nde (OECD) ise ikinci sırada yer alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve diğer ülkelerin ilgili kurumlarının verilerine göre, Türkiye, ortalama 1,5 milyona yaklaşan yıllık konut satışında 44 ülkenin bulunduğu Avrupa'da zirvede yer alırken 37 ülkeli OECD'de ise ABD'nin ardından ikinci sırada bulunuyor.

OECD'de Türkiye'yi geride bırakan tek ülke olan ABD'de geçen yıl 4,06 milyon konut satılırken bu rakam, Türkiye'de 1 milyon 478 bin 25 olarak gerçekleşmiş durumda bulunuyor.

AVRUPA'DA EN YÜKSEK KONUT SATIŞI İNGİLTERE'DE

Avrupa'da Türkiye'nin ardından en yüksek konut satışı 1,24 milyonla Birleşik Krallık'ta gerçekleşirken, bu rakam Fransa'da 750 bin, İtalya'da yaklaşık 720 bin, İspanya'da 715 bin 429, Hollanda'da 206 bin 500, Portekiz'de 156 bin 325, İsveç'te ise 164 bin 80 oldu.

Sektör temsilcileri, Türkiye'deki inşaat sektörünün gücünü, konut alanındaki verileri, yüksek konut satış oranlarına rağmen ev sahipliği oranındaki düşüşü ve sektörün büyümesi için neler yapılması gerektiğini AA muhabirine anlattı.

"KONUTUN ÜLKEMİZDE TEMEL BİR YATIRIM ARACI"

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici, yüksek konut satış ivmesinin bu yıl da devam ettiğini belirterek ocak-eylül döneminde yıllık bazda yüzde 19,2 artarak 1 milyon 128 bin 727'ye yükseldiğini söyledi.

Türkiye'de konut sektörünün çok güçlü olduğunu dile getiren Çekici, "Konut satışında Avrupa'da birinci, OECD ülkeleri arasında ise ikinci olmamız, sektörün dinamik yapısını ve konutun ülkemizde ne kadar temel bir yatırım aracı olduğunu gösteriyor. Bu rakamlar, gayrimenkulün sadece barınma değil, aynı zamanda tasarruf ve birikim aracı olarak da görülmesinin bir sonucu." dedi.

"SEKTÖRÜN BÜYÜKLÜĞÜ UZUN VADELİ POLİTİKALARIN ÖNEMİNİ ORTAYA KOYUYOR"

Neşecan Çekici, yüksek satış hacminin, sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik açısından dikkatle analiz edilmesi gereken bir tabloyu da beraberinde getirdiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Artan maliyetler ve finansmana erişim zorlukları, konut alıcılarının davranışlarını şekillendiriyor. Sektörün büyüklüğü, aynı zamanda arz-talep dengesini koruyacak uzun vadeli politikaların önemini ortaya koyuyor. Konut üretiminde nitelik, kentsel dönüşüm, enerji verimliliği ve şehir planlaması gibi unsurlar artık satış kadar önemli hale geldi. Türkiye'nin konut piyasası güçlü, ancak bu gücü sosyal konut, yeşil bina ve dönüşüm projeleriyle dengelememiz gerekiyor. Devletin bu anlamda adımları kıymetli.

Çekici, satış hacmi kadar, topluma ve çevreye katkı sağlayan bir sektör yapısını hedeflediklerinin altını çizerek, böylece hem ekonomik hem sosyal anlamda daha dengeli bir büyüme sağlanabileceğini söyledi.

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut yapılacağını anımsatan Çekici, bu adımların sevindirici olduğunu bildirdi.