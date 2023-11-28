Türkiye'de 4 evden biri 'konut sigortası' sahibi Dünyada yaşanan iklim değişiklikleri sonucunda yaşanan afetler sigorta bilincini artırdı. Türkiye genelinde ise DASK zorunlu deprem sigortalılık oranının yüzde 59 olduğu açıklandı.

AA

TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, Türkiye genelinde DASK zorunlu deprem sigortalılık oranının yüzde 59 olduğunu belirtti.

Korkut, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyüklüğü, kapsama alanının genişliği ve yıkıcı etkisiyle sigortacılık sektörünün ezberini bozduğunu, paradigmalarını değiştirdiğini söyledi.

Türkiye geneli DASK zorunlu deprem sigortalılık oranının yüzde 59 olduğu bilgisini veren Korkut, genel olarak sigortatılılıkla igili şu bilgileri paylaştı:

20 milyon DASK zorunlu deprem sigortalımız var. Ancak yaşayan poliçe sayımız 12 milyon civarında bulunuyor. 4 konuttan sadece biri DASK dışındaki ihtiyari konut sigortalı. Zorunlu trafik sigortasındaki sigortalılık oranı ise yüzde 80 seviyesinde bulunuyor. Her 4 araçtan biri kaskolu. Yangın sigortalarında ise büyük sanayi işletmelerinde oran yüksek iken KOBİ'lerde yüzde 50 seviyelerinde. Yani iki KOBİ'den sadece biri sigorta yaptırıyor. Genel anlamda sigorta kapasite kullanım oranı yüzde 40 seviyesinde bulunuyor.

"İklim değişiklikleri doğal afetleri tetikledi"

Korkut, iklim değişikliğinin etkileriyle doğal afetlerin yıkıcı etkisinin giderek daha fazla hissedildiğini, bunun neticesinde de tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de konut, yangın ve iş yeri sigortalarının önem kazandığını anlattı.

"KOBİ'lerin sigortaya olan ilgisi arttı"

Sigorta bilincinin oluşturulması için okul çağlarından başlanarak projeler yapılması, gelecekte daha güçlü bir sigorta sektörü için bugünden temeller atılması gerektiğini vurgulayan Korkut, KOBİ'lerin sigortaya olan ilgisini artırarak sağlam KOBİ'ler inşa edilmesinin önemini vurguladı.

"DASK'ın ödeme gücü üst seviyeye taşınacak"

DASK'ta kapsam değişikliğinin de gündemde olduğunu anımsatan Korkut, özellikle fon havuzunun daha da büyütülerek olası afetlerde reasürans kapasitesinin genişletilmesinin DASK'ın ödeme gücünü çok daha üst seviyelere taşıyacağını söyledi.

"DASK'taki düzenleme sektöre olumlu yansıyacak"

Korkut, gerçekleşebilecek hasarların daha hızlı ve etkin şekilde karşılanabileceğini belirterek, şöyle konuştu:

Bu fonlar reel sektör için sermaye piyasalarında uzun vadeli, uygun fiyatlı kredi sağlanmasına zemin hazırlayacak. DASK'taki düzenleme sektöre reasürans kapasitesi anlamında da olumlu yansıyacak. Sigortalı açısından baktığımızda ise vatandaşın sigortanın korumasından daha sık ve daha fazla faydalanmasını sağlayacak, toplumda sigorta bilincini artırarak, yaşanan felaketlerdeki ekonomik kaybın hızla telafi edilmesine hizmet edecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)