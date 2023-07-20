Türkiye'de ev sahipliği oranı azaldı Türkiye'de yaşanan konut fiyatı ve fahiş kira sorununa çözüm üretilirken, mevcut durumun istatistiklerine göre hareket ediliyor.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilerde Türkiye'de ev sahipliği oranı yüzde 56,7'ye geriledi.

Bu oranın Avrupa Birliği (AB) ortalaması yüzde 70.

Bu oran 2000'lerde ise yüzde 65'in üzerinde idi.

Ancak bu oranın gerilemesinde evlilik, ayrılık, tek başına bir konutta yaşama devam etme ve evleri boş bırakma gibi nedenler yatıyor.

Evlenenlerin sayısı arttı

Bu sürede yılda evlenen çift sayısı 550 binlerden 600 binlere doğru yükseliş gösteriyor.

Boşanmalarda da 90 binlerden 180 binlere doğru bir yükseliş söz konusu.

Tek kişilik hane halkı sayısı 5 milyondan fazla

2022 itibariyle tek kişilik hane halkı sayısı 5 milyonu aştı.

Bu istatistikler, konut sektöründe arzı baskılıyor.

Bir de kiralık ev sektöründe oluşan bir baskı mevcut.

Türkiye'de 700 bin "hayalet ev" var

Artık "hayalet evler" denilen bir gerçek var. Bu rakamın 700 bin civarında olduğunu tahmin ediliyor.