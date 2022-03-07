Euro
15.60
0.14%
Dolar
14.33
0.81%
Altın
919.78
2.28%
Borsa
1981
-0.48%
Bitcoin
552.763
-0.91%
BTXN Coin
37.57
-1.62%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Hafif yağmur 7 C

    Türkiye'de iklim koşullarına göre konut tipleri

    Konut tiplerini etkileyen en önemli etken iklim koşullarıdır.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 12:48
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 12:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye'de iklim koşullarına göre konut tipleri

    Büyükşehirlerde sıkça rastlanan uzun binalar ve villa tip konutlar ön plana çıkıyor.

    Her bölgenin kendine has mimari yapıları bilinirken bu durumu etkileyen en önemli etkenin iklim koşulları olduğunu biliniyor.

    Öte yandan jeolojik yapı, bitki örtüsü gibi doğa doğal koşullar da konut tiplerini belirlemektedir.

    Yıllık yağış miktarının bol olduğu bölgelerin kırsal kesimlerinde ahşap evler inşa edilirken, yıllık yağış miktarının az olduğu kesimlerde ise kerpiç evler yaygındır.

    BÖLGELERDE YAYGIN GÖRÜLEN KONUT TİPLERİ

    Kerpiç Evler: Yağışların az, iklimin kurak olduğu İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaygın olarak görülür.

    Türkiye de iklim koşullarına göre konut tipleri #1

    Taş Evler: Arazinin dağlık olduğu, ağacın ve toprağın yeterince bulunmadığı yerlerde yaygın olan konut tipidir. Akdeniz’de Toros Dağları, İç Anadolu’da Nevşehir,  Güneydoğu Anadolu’da Mardin Yöresi taş evlerin yaygın olduğu yerlerdir.

    Türkiye de iklim koşullarına göre konut tipleri #2

    Ahşap Evler: İklimin nemli ormanın bol olduğu yerlerde yapı malzemesi olarak ağacın kullanıldığı konut tipidir. Taş evler ormanların geniş yer kapladığı Karadeniz Bölgesi’nde yaygın olarak kullanılır.

    Türkiye de iklim koşullarına göre konut tipleri #3

    Betonarme Evler: Yapı malzemesi olarak demir, beton ve tuğlanın kullanıldığı konut tipidir. Son yıllarda kullanımı artan betonarme evler, Marmara ve Ege Bölgesi’nde yaygın olarak görülür.

    Türkiye de iklim koşullarına göre konut tipleri #4


    İlginizi Çekebilir

    Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında yeni rekor
    Dünya

    Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında yeni rekor

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?
    Meta Trader

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?

    Kanseri yenen kadınlar için anne olmak hayal değil
    Sağlık

    Kanseri yenen kadınlar için anne olmak hayal değil

    Görüş Bildir