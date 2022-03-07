Türkiye'de iklim koşullarına göre konut tipleri

Konut tiplerini etkileyen en önemli etken iklim koşullarıdır.

Büyükşehirlerde sıkça rastlanan uzun binalar ve villa tip konutlar ön plana çıkıyor.

Her bölgenin kendine has mimari yapıları bilinirken bu durumu etkileyen en önemli etkenin iklim koşulları olduğunu biliniyor.

Öte yandan jeolojik yapı, bitki örtüsü gibi doğa doğal koşullar da konut tiplerini belirlemektedir.

Yıllık yağış miktarının bol olduğu bölgelerin kırsal kesimlerinde ahşap evler inşa edilirken, yıllık yağış miktarının az olduğu kesimlerde ise kerpiç evler yaygındır.

BÖLGELERDE YAYGIN GÖRÜLEN KONUT TİPLERİ

Kerpiç Evler: Yağışların az, iklimin kurak olduğu İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaygın olarak görülür.

Taş Evler: Arazinin dağlık olduğu, ağacın ve toprağın yeterince bulunmadığı yerlerde yaygın olan konut tipidir. Akdeniz’de Toros Dağları, İç Anadolu’da Nevşehir, Güneydoğu Anadolu’da Mardin Yöresi taş evlerin yaygın olduğu yerlerdir.

Ahşap Evler: İklimin nemli ormanın bol olduğu yerlerde yapı malzemesi olarak ağacın kullanıldığı konut tipidir. Taş evler ormanların geniş yer kapladığı Karadeniz Bölgesi’nde yaygın olarak kullanılır.

Betonarme Evler: Yapı malzemesi olarak demir, beton ve tuğlanın kullanıldığı konut tipidir. Son yıllarda kullanımı artan betonarme evler, Marmara ve Ege Bölgesi’nde yaygın olarak görülür.