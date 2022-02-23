Türkiye'de yazlık konut almak isteyenlere öneriler

Şehir hayatı ve kalabalık ortamlardan uzaklaşmayı tercih edenler, müstakil ve doğayla iç içe bir yaşam sürmek istiyor. Yaz döneminin yaklaşmasıyla birçok vatandaş yazlık konut araştırıyor.

Yaz sezonuna yaklaşırken birçok yerli vatandaş ve turistler Türkiye'de yazlık konut arayışına girdi.

Yazlık bölgelerde kiralık konut fiyatlarının satılık konut fiyatlarına yaklaşmasıyla vatandaşların tercihi satılık konutlar oldu.

Yabancı uyruklu vatandaşların ülkenin dört bir yanında konut arayışına girmesiyle Türkiye'nin rağbet gösterilen tatil bölgeleri belirlendi.

4 BÖLGEDE YAZLIK KONUTLAR İLGİ GÖRÜYOR

Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye, yazlık konut alınması konusunda da çok avantajlı konumda bulunuyor. Akdeniz Bölgesi, Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi gibi dört önemli bölgede yazlık satın almak için tercih edilebilecek ilçeler yer alıyor.

AKDENİZ BÖLGESİ ÖNEMLİ KENTLERDEN OLUŞUYOR

Akdeniz Bölgesi’nde özellikle Mersin ve Antalya yaz tatilleri için en önemli kentleri oluşturuyor. Mersin ilinde Silifke ve Taşucu rağbet gören ilçeler arasında yer alıyor.

Antalya ilinde ise özellikle merkezden başlamak üzere Kemer, Finike, Alanya ve Kaş gibi bölgeler konut satın almak isteyenler için keyifli rotalar olarak biliniyor.

MARMARA BÖLGESİ'NDE YAZLIK KONUT İÇİN ÖNEMLİ İLÇELER

Marmara Bölgesi'nde ise İstanbul, İzmit, Sakarya ve Bursa ile Balıkesir, yazlık konut satın almak isteyen vatandaşlara şehir hayatından uzak huzurlu bir imkan sunuyor.

Özellikle İstanbul’a çok yakın konumda bulunan ilçeler arasında Şile, Silivri ve Sakarya’ya bağlı Karasu ilçesi ile Bursa’ya bağlı Mudanya en bilinen bölgelerin arasında yer alıyor.

Boğaz kıyısında yer alan önemli kentlerden biri olan Çanakkale de Gelibolu, Biga, Lapseki ve Ayvacık gibi ilçeler de yazlık için en güzel ilçeler listesinde bulunuyor.

Balıkesir'de ise Erdek, Edremit, Burhaniye, Gönen ve Ayvalık ilçeleri yazlık gayrimenkul yatırımları için sıkça tercih ediliyor.

EGE VE KARADENİZ BÖLGESİ'NDE KONUTLARA İLGİ YOĞUN

Ege Bölgesi'nde üç şehir her yaz büyük bir kalabalığı ağırlıyor. İzmir, Aydın ve Muğla'da yer alan ilçeler, hem denize yakınlıkları hem de doğal güzellikleri ve tarihi değerleri ile yazlık satın almak için ilk sıralarda bulunuyor.

İzmir'de dünyaca ünlü ilçeler arasında yer alan Çeşme, Alaçatı, Foça, Urla, Seferihisar ve Karaburun yazlık için tercih edililiyor.

Muğla'da ise Bodrum, Fethiye, Marmaris, Ula ve Datça gibi birçok ilçe de yazlık alınabilmesi için önemli bir adres oluşturuyor.

Karadeniz Bölgesi ise yazlık almak isteyen insanlar için özellikle doğal manzarası, serin iklimi ve sakinliği ile özel bir tercih oluşturuyor. Bartın ilçesine bağlı Amasra, deniz manzarası ve ormanlarla kaplı çevresiyle tercih ediliyor.