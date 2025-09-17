Türkiye'deki inşaat sektörünün satışları 8 katına çıktı

"Sektör Bilançoları 2024" araştırması sonuçlarına göre, Türkiye'de inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların brüt satışları 2020-2024 döneminde, yaklaşık 8 katına çıkarak 4,1 trilyon lirayı aştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası iş birliğiyle hazırlanan araştırma sonuçlarına göre, ülkede inşaat sektöründe 156 bin 982 firma faaliyet gösteriyor.

Bu firmalarda 1 milyon 583 bin 75 kişi istihdam ediliyor.

BRÜT SATIŞLAR PANDEMİ SONRASINDA ARTTI

Koronavirüs salgınının yaşandığı 2020'de söz konusu sektördeki firmaların brüt satışları, 511 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Sonraki yıllarda artışa geçen satışlar, 2021'de yaklaşık 614,8 milyar liraya, 2022'de 1,2 trilyon liraya ve 2023’te 2,2 trilyon liraya çıktı.

2024'TE SATIŞLAR 8 KATINA ÇIKTI

Geçen yıl ise brüt satışlar 4,1 trilyon lirayı geçerek 2020'deki değerin yaklaşık 8 katına ulaştı.

Söz konusu 5 yılda bu firmalar tarafından yapılan yurt içi brüt satışlar yaklaşık 465,6 milyar liradan 3,9 trilyon liraya, yurt dışı satışlar da 35,8 milyar liradan 181,7 milyar liraya ulaştı.