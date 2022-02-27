Türkiye'nin konut yatırımında gözde şehirleri

Konut yatırımcılarının yoğun ilgi gösterdiği şehirler belirlendi ve bu kapsamda İstanbul ilk sırada yer aldı.

Son zamanlarda konut fiyatlarına gelen zamlar, ev arayışında olan vatandaşların detaylı düşünmesine neden oldu.

Yatırımlarını konuttan yana kullananlar için yapılan araştırmalarda; inşaat sektöründe nüfus, büyüklük ve üretimin merkezi olarak öne çıkan şehir İstanbul olurken, listenin diğer önemli şehirlerinden biri de İzmir seçildi.

İzmir’i Ankara takip ederken gelişen inşaat sektörü ile diğer şehirler de öne çıkmaya başladı.

İSTANBUL'UN RAĞBET GÖREN SEMTLERİ

Esenyurt, Beylikdüzü, Silivri İstanbul'da satılık daire aramalarında öne çıkan semtler biri oldu. Kiralık daire konusunda ise Bahçelievler, Bakırköy ve Şişli öne çıktı.

İZMİR İKİNCİ ŞEHİR OLDU

İzmir ise hem yatırım yapmak hem de oturmak isteyenler için en çok tercih edilen ikinci şehir olarak öne çıkıyor.

İzmir’e göç eden vatandaşlar bölgede emlak piyasasını hareketlendiren nedenler arasında bulunuyor.

TURİZMİN GÖZDESİ ANTALYA

Konut yatırımında öne çıkan şehirlerden biri de Antalya. Kentsel dönüşümün yoğunlaştığı Kepez ve Aksu bölgesi son dönemlerde hızla değerlenirken marka konutların merkezi Muratpaşa ilçesi de lüks yaşamın odak merkezlerinden biri oldu.

YABANCILARDAN AYDIN'A YOĞUN İLGİ

Yabancı yatırımcılar tarafından sıkça tercih edilen şehirlerden biri de Aydın. Kuşadası ve Didim ilçeleriyle öne çıkan bölgede önümüzdeki yıllarda konut fiyatlarında yüzde 20 oranında artış bekleniyor.

KONYA KENTSEL DÖNÜŞÜMLE HAREKETLENDİ

Konya'da yapılan kentsel dönüşüm projelerinin artması bölgenin değerlenmesine sebep oldu. Altınay ve Meram ilçelerinde satılık konut fiyatları artış göstermeye başladı.