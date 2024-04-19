Ücretli çalışan sayısı şubatta en fazla inşaat sektöründe arttı Ücretli çalışan sayısı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 artış gösterdi. İnşaat sektöründe ücretli çalışan sayısının artışı yüzde 14,1 oldu.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin "ücretli çalışan istatistikleri"ni yayınladı.

Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Şubat 2023'te 14 milyon 515 bin 778 kişi iken, bu yıl şubatta yüzde 4,1 artarak 15 milyon 104 bin 259 kişiye yükseldi.

Ücretli çalışan sayısında en fazla artış inşaat alanında gerçekleşti

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 0,5, inşaat sektöründe yüzde 14,1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4,4 artış kaydetti.

Ücretli çalışan sayısı aylık bazda yüzde 0,6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ücretli çalışan sayısı şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,1, inşaat sektöründe yüzde 1,8 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 yükseldi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)