Uzman yorumu: Kentsel dönüşüm parsel bazlı değil alan bazlı olmalı

- Uzmanlar, kentsel dönüşümün parsel bazlı değil alan bazlı olması gerektiğini savunuyor.
- Nihat Şen, alan bazlı dönüşümün can ve mal güvenliğini sağladığını belirtirken, bütüncül bir planlamaya vurgu yaptı.
- Kentsel dönüşümde altyapı, sosyal alanlar ve yerel mimarinin dikkate alınması gerektiği ifade ediliyor.
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde kentsel dönüşüm için yıkılan söz konusu binanın ardından dönüşümün parsel değil alan bazlı olması gerektiğine yönelik çağrılar tekrar gündeme geldi.
Kentsel dönüşüm uzmanı Nihat Şen, yaptığı açıklamada, kentsel dönüşümün en önemli maddelerinin başında vatandaşların can ve mal güvenliğinin geldiğini belirterek, alan bazlı dönüşümlerin bu riski ortadan kaldırdığını ancak yaşanmaz yerleri daha yaşanmaz hale getirebildiğini söyledi.
BÜTÜNCÜL BİR PLAN GEREKİYOR
Şen, "Kentsel dönüşüm sadece bir binanın yıkılıp yerine yeni bir binanın yapılması değil, altyapısıyla, üstyapısıyla, sosyal donatı alanlarıyla, enerjisiyle, çöpüyle, mahalle kültürüyle, beşeri ilişkileriyle, milli veya yöresel mimarisiyle bütüncül bir planda ele alınması gereken bir modellemedir." şeklinde konuştu.
"ŞEHİRLER ÇARPIK KENTLEŞME İLE KARŞI KARŞIYA"
Şehirlerin çarpık kentleşme ile karşı karşıya olduğunu dile getiren Şen, şu değerlendirmelerde bulundu:
Parsel bazlı inşaatların devam etmesi durumunda otopark, yeşil alan ve donatı sıkıntılarımızın daha da artacağını unutmayalım. Bu nedenle alan bazlı kentsel dönüşüm modellemeleri daha yaşanabilir çevreye dönüşüm için önemlidir. Bu nedenle belediyeler alan bazlı kentsel dönüşüm çalışmalarına teşvik vermeli, mümkünse vatandaşı borçlandırmadan, uzun vadeli bir plan anlayışıyla, altyapısıyla, üstyapısıyla, otoparklarıyla, donatı alanlarıyla, master ulaşım anlayışıyla, yenilenebilir enerjisiyle, akıllı bina ve otomasyonlarıyla marka değerini yükselten bir dönüşüm modellemelidir.