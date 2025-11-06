Uzman yorumu: Kentsel dönüşüm parsel bazlı değil alan bazlı olmalı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde kentsel dönüşüm için yıkılan söz konusu binanın ardından dönüşümün parsel değil alan bazlı olması gerektiğine yönelik çağrılar tekrar gündeme geldi.

Kentsel dönüşüm uzmanı Nihat Şen, yaptığı açıklamada, kentsel dönüşümün en önemli maddelerinin başında vatandaşların can ve mal güvenliğinin geldiğini belirterek, alan bazlı dönüşümlerin bu riski ortadan kaldırdığını ancak yaşanmaz yerleri daha yaşanmaz hale getirebildiğini söyledi.

BÜTÜNCÜL BİR PLAN GEREKİYOR

Şen, "Kentsel dönüşüm sadece bir binanın yıkılıp yerine yeni bir binanın yapılması değil, altyapısıyla, üstyapısıyla, sosyal donatı alanlarıyla, enerjisiyle, çöpüyle, mahalle kültürüyle, beşeri ilişkileriyle, milli veya yöresel mimarisiyle bütüncül bir planda ele alınması gereken bir modellemedir." şeklinde konuştu.

"ŞEHİRLER ÇARPIK KENTLEŞME İLE KARŞI KARŞIYA"

Şehirlerin çarpık kentleşme ile karşı karşıya olduğunu dile getiren Şen, şu değerlendirmelerde bulundu: