Vergi kanunu teklifinde kentsel dönüşüm hedefi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

17 Ekim 2025'te TBMM Başkanlığına sunulan, "Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin 30. maddesinde, kentsel dönüşüme giren konut sayısı da verildi.

HER YIL 300 BİN ADET BAĞIMSIZ BİRİMİN DÖNÜŞÜMÜ HEDEFLENİYOR

"Ülkemizin büyük bir bölümü deprem kuşağında yer almaktadır." denilen madde, şöyle devam ediyor:

Bu çerçevede 6306 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 yılı aşkın süredir dönüşüm uygulamaları yürütülmekte ve yaklaşık 6,5 milyon hanenin dönüştürülmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Zemin durumu veya üzerindeki yapılaşmalar nedeniyle 1 milyon 500 bin adet bağımsız birimin acilen dönüştürülmesi gerekmekte olup bunlardan her yıl 300 bin adet bağımsız birimin dönüşümünün Başkanlık tarafından sağlanması hedeflenmektedir. Bu sebeple ülkemizdeki afet riski karşısında dönüşüm uygulamalarının hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi önem arz etmektedir.

"DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABINDAN HIZLICA SAĞLANIYOR"

Doğal afetlerin yanı sıra kendiliğinden çöken binaların da sebep olduğu sorunlar yaşanabilmektedir. Bu durumlarda harekete geçilerek hızlı bir şekilde müdahale edilebilmesi gerekmektedir. Bu nedenle durumun detayı ve maliyeti gözetilerek Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından kaynak aktarımı yapılabilmektedir. Ayrıca afet ve acil durumlardan etkilenen bölgelere malzeme ve ekipman ihtiyaçlarının karşılanması da dönüşüm projeleri özel hesabından hızlıca sağlanmaktadır.

DÖNÜŞÜMLERİN SEKTEYE UĞRAMAMASI AMAÇLANIYOR

Bu kapsamda Dönüşüm Projeleri Özel Hesabının ülkemiz genelini ilgilendiren önemli ve ivedi iş ve işlemlerde kullanılması sebebiyle, 6306 sayılı Kanun kapsamındaki dönüşüm uygulamalarının sekteye uğramaması için bu Kanun kapsamında oluşturulmuş olan dönüşüm projeleri özel hesabının 2027 yılının sonuna kadar devam etmesi ve 2028 yılından itibaren de bu hesabın kapatılması öngörülmektedir.