Yabancılar en fazla Antalya'dan konut aldı Antalya, yabancılara konut satışında birinci, yabancıların iş yatırımında şirket sayısı açısından da ikinci oldu.

DHA

Antalya'dan bu yıl yabancılara 10 bin 372 konut satıldı.

Yılda 10 milyondan fazla turistin tatil yaptığı Antalya, zamanla yabancıların yaşam için tercih ettiği bir kent haline dönüştü.

Antalya, 6 bin 108 şirket yabancılarla iş yatırımı yaparak, bu konuda İstanbul'un ardından ikinci sıraya yerleşti.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yabancı yatırımcı sayısı artan kentte, yabancılara ait şirketlerin sayısı artıyor.

Ruslar ilk sırada

Kentteki yabancı yatırımcıların ülkelerine göre sıralamasında Ruslar ilk sırada yer aldı. Rus yatırımcılar kentteki yabancı firmaların yüzde 20'sini oluşturdu.

İş yatırımında Almanlar ikinci

Yabancı firmaların milliyetlerine göre dağılımında 1.224 şirketle Rusya'nın ardından 751 şirketle Almanya, 676 şirketle İran, 302 şirketle Azerbaycan, 270 şirketle Ukrayna yer aldı.

Toptan ve perakende gıda pazarlaması sektöründe yatırım

Yabancılar, kentte en çok 495 şirketle toptan ve perakende gıda pazarlaması sektöründe yatırım yaptı. Yabancıların ilk 5 sıradaki yatırım tercihi toptan ve perakende gıda pazarlaması sektörünün ardından 478 şirketle gayrimenkul faaliyetleri, 451 şirketle inşaat faaliyetleri, 410 şirketle seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri, 355 şirketle tarımsal ürünlerin ticareti sektörü oldu.

Bu yıl 666 yeni şirket

Antalya'da, geçen yıl ocak-ekim döneminde ayda Rusya kaynaklı kurulan şirket sayısı 222 oldu. Aynı dönemde kentte en fazla şirket kuran Rusya vatandaşlarını, 101 şirketle İran, 95 şirketle Almanya, 49 şirketle Ukrayna vatandaşları takip etti. Yabancılar bu yıl ekim ayına kadar Antalya'da 666 yeni şirket kurdu.

2021 yılının 9 ayında açılan yabancı şirket sayısı 349, 2022 yılında ise 810 olarak gerçekleşti. Bu yılın 9 ayında açılan şirketlerin milliyetlere göre dağılımında Rusya'dan 238, Almanya'dan 59, İran'dan 57, Ukrayna'dan 44, Azerbaycan'dan 36 firma yer aldı.

Yabancıların konut gözdesi Antalya

Bu yıl Türkiye'de yabancılara yönelik konut satışında ilk sırada yer alan Antalya'da, yabancılar ekim ayına kadar 10 bin 372 konut aldı. Geçen yıl Rusya- Ukrayna savaşı sonrası Antalya'da ocak-eylül döneminde yaşanan yabancılara yönelik konut satışı yoğunluğu bu yıl aynı dönemde gerçekleşmedi. Geçen yıl ocak-eylül döneminde 14 bin 656 olan yabancıya yönelik konut satışı, bu yıl aynı dönemde 10 bin 372'ye geriledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)