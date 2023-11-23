Yabancılara konut satışında ilk 10 il

Yabancılara yapılan konut satışları ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,9 azalarak 2 bin 535 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekim ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,7 oldu.
Yabancılara yapılan konut satışları ocak-ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44,4 azalarak 30 bin 599 oldu.
Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Ekim ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 713 konut satın aldı.
Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 235 konut ile İran, 152 konut ile Almanya ve 138 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.
Yabancılara konut satışında Antalya lider
Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 931 konut satışı ile Antalya aldı.
Antalya'yı sırasıyla 758 konut satışı ile İstanbul ve 294 konut satışı ile Mersin izledi.
2023 yılında yabancıya en fazla konut satışı yapılan 10 il
(Toplam: 30 bin 599)
Antalya: 11 bin 303
İstanbul: 9 bin 723
Mersin: 2 bin 470
Ankara: 925
Bursa: 864
Yalova: 848
İzmir: 651
Muğla: 523
Sakarya: 472
Kocaeli: 463
Diğer iller: 2 bin 357Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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