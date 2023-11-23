Yabancılara konut satışında ilk 10 il Yabancılara ekim ayında 2 bin 535 konut satışı gerçekleşti. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Konut satışlarının en çok hangi illerde gerçekleştiğini ise sizin için araştırdık.

AA

Yabancılara yapılan konut satışları ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,9 azalarak 2 bin 535 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekim ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,7 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları ocak-ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44,4 azalarak 30 bin 599 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Ekim ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 713 konut satın aldı.

Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 235 konut ile İran, 152 konut ile Almanya ve 138 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.

Yabancılara konut satışında Antalya lider

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 931 konut satışı ile Antalya aldı.

Antalya'yı sırasıyla 758 konut satışı ile İstanbul ve 294 konut satışı ile Mersin izledi.

2023 yılında yabancıya en fazla konut satışı yapılan 10 il

(Toplam: 30 bin 599)

Antalya: 11 bin 303

İstanbul: 9 bin 723

Mersin: 2 bin 470

Ankara: 925

Bursa: 864

Yalova: 848

İzmir: 651

Muğla: 523

Sakarya: 472

Kocaeli: 463

Diğer iller: 2 bin 357

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)