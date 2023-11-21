Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 21,7 arttı TÜİK, üçüncü çeyreğe ilişkin Yapı İzin İstatistikleri'ni yayınladı. Toplam yüzölçümün yüzde 53,8'i konut alanı olarak gerçekleşti. Yılın üçüncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen alan artış gösterdi.

AA

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2023 yılı üçüncü çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 24,9, daire sayısı yüzde 35 ve yüzölçümü yüzde 21,7 yükseldi.

Belediyeler tarafından 2023 yılı III. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 39,1 milyon metrekare iken; bunun 21,0 milyon metrekaresi konut, 10 milyon metrekaresi konut dışı ve 8,1 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

En yüksek yüzölçüm payı yüzde 64,7 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu

Belediyeler tarafından 2023 yılı III. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 25,3 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3,5 milyon metrekare ile bir daireli binalar izledi.

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü yüzde 14 azaldı

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2023 yılı III. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı yüzde 13,7, daire sayısı yüzde 14,9 ve yüzölçümü yüzde 14,0 azaldı.

Toplam yüzölçümün yüzde 57,'ı konut alanı

Belediyeler tarafından 2023 yılı üçüncü çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların toplam yüzölçümü 23,7 milyon metrekare iken; bunun 13,5 milyon metrekaresi konut, 5,1 milyon metrekaresi konut dışı ve 5,1 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Toplam yüzölçümün yüzde 57,'ı konut alanı olarak gerçekleşti.

En yüksek yüzölçüm payı yüzde 72,2 ile iki ve daha fazla daireli binalar

Belediyeler tarafından 2023 yılı III. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 17,1 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 1,5 milyon m² ile bir daireli binalar izledi. En yüksek yüzölçüm payı yüzde72,2 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)