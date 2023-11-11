Yatay mimari modeline geçti! Düzce'nin deprem direnci arttı

Düzce 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999'daki depremlerin ardından yatay mimari modeline geçti.
Depremin ardından yıkılan kent, yatırım ve yönetmeliklerin uygulanmasıyla olası afetlere karşı direnç kazandı.
17 Ağustos 1999'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki Gölcük Depremi'nden etkilenen Düzce, yaralarını sarmaya çalışırken 12 Kasım 1999'da merkez üssü Kaynaşlı ilçesi olan 7,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.
Depremler nedeniyle binalarının yüzde 60'ı kullanılamaz hale gelen ve altyapısı çöken Düzce'de, ekonomik teşviklerle ve yatay mimari modelinin hayata geçirilmesiyle afetin izleri silindi.
Depremin üzerinden geçen 24 yılda, acıların tekrar yaşanmaması amacıyla valilik, belediye ve ilgili kurumlar tarafından çeşitli uygulamalar hayata geçirildi.
Yüksek katlı yapılaşmanın önüne geçildi
Kuzey Anadolu Fayı (KAF) üzerinde yer alan kentte, özellikle yüksek katlı yapılaşmanın önüne geçmek için yatay kentleşme modeli uygulamaya alındı.
"Kaçağa izin yok"
Vali Selçuk Aslan, şehirde deprem bilincinin artırılması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, kaçak yapılaşmaya izin verilmediğini dile getirdi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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