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Yatay mimari modeline geçti! Düzce'nin deprem direnci arttı

Yatay mimari modeline geçti! Düzce'nin deprem direnci arttı Deprem felaketi yaşanan bölgeler, tekrar yapılaştıklarında yatay mimariyi tercih ediyor. Düzce de yaşadığı büyük depremden bugüne geçen 24 yılda tekrar aynı acıları yaşamamak için yapılaşmasını bu yönde ilerletti.