Yeni evde su aboneliği sürecinde bilinmesi gerekenler

Su aboneliği eski ev sahibine ait ise yeni ev sahibinin kullanımı önceki kişi tarafından faturalandırılmasına neden olur.

Yeni eve taşınma sürecinde eski evde ve yeni evde birçok işlem gerekiyor.

Bu işlemlerden önemli olanı ev alınmasının ardından doğalgaz, elektrik ve su aboneliğinin başlatılmasıdır.

Abonelik işlemleri için ilgili kurumlara başvuru yapılmalıdır. İnternet üzerinden de konutun bulunduğu şehirde ilgili kurumla ilgili detaylı bilgi alınabilir. Bilgilendirmenin ardından başvuruda bulunmak mümkün.

Evrakların tam olması, abonelik işlemlerinin hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlar.

E-DEVLET ZÜERİNDEN DE YAPILABİLİR

İşlemler aynı zamanda e-Devlet üzerinden “online su aboneliği işlemleri” kısmından da pratik bir şekilde halledebilir.

Su abonelik başvuru evrakları şehirden şehire farklılık gösterebilirken istenilen genel evraklar şu şekildedir:

Nüfus kağıdı,

Abonelik açtırmak istediğiniz adrese ait ikamet ettiğinizi gösteren kira sözleşmesi, tapu kaydı, lojman verilme belgesi vb.,

Daireye ait sayacın eski bir faturası ya da sayacın seri numarası,

Sayacın gösterdiği güncel değer,

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK).

NE ZAMAN AÇILIR?

Yeni taşınılan bir evde en merak edilen sorulardan biri de 'su aboneliği başlatıldıktan sonra ne zaman açılır?'

Şehrin izlediği operasyona bağlı olarak değişkenlik göstermekle beraber dönemsel yoğunluklar da olabilir. Ancak genel olarak abonelik işlemleri, tamamlandıktan sonra 1 ile 3 gün içerisinde açılacaktır.

ÖZEL DURUMLAR BİLDİRİLEBİLİR

Özel bir durum ve aciliyet olması durumunda başvuru esnasında veya müşteri hizmetlerine ulaşarak durumu bildirip yardım talep edilebilir.

Taşınırken abonelik kapatmak istediğinizde ise bağlı olunan su dağıtım şirketinin internet sitesinden veya kuruma giderek işlemler gerçekleştirilebilir.