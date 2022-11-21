Yeni Yusufeli tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Yeni Yusufeli yerleşim alanımızda, sosyal donatılarıyla beraber toplamda 3 bin 205 konutumuzu hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." dedi.

Türkiye'nin en büyük iskan projesi olan Yeni Yusufelin'de sona gelindi.

Temeli 26 Şubat 2013'te atılan Yusufeli barajı yarından itibaren su tutmaya hazırlanıyor.

Baraj nedeniyle yeni yerleşim alanında başlayan çalışmalarda hükümet konağı, emniyet, jandarma, adliye, ilkokul ve ortaokul, lise, müftülük, öğretmenevi gibi kamu binalarının inşaatı tamamlandı.

"İskan projesinde de vatandaşlarımızın yanında olduk"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, incelemelerde bulunmak üzere bölgeye ziyarette bulundu.

Bakan Murat Kurum, yaptığı açıklamada Yeni Yusufeli’nin vatandaşların mutlu olacağı bir anlayışla tasarlandığını belirterek, “Hiç kimsenin, hiçbir yerin geride bırakılmadığı, topyekün olarak nasıl bir afette, selde beraber olduysak iskan projesinde de vatandaşlarımızın yanında olduk. Yusufeli’miz geçmiş yıllarda baktığınızda birçok kez taşınmış ve inşallah bu taşınmada son olacaktır. Yeni Yusufeli; gençlerin, vatandaşlarımızın, hanım kardeşlerimizin mutlu olduğu; spor alanlarında, okullarında vakit geçirebildiği sporları yapabildiği, esnafımızın huzurlu bir şekilde ticaretini yapabileceği anlayışla tasarlandı ve inşallah bu projeyi layıkıyla vatandaşımıza teslim edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

"20 yılda birçok eseri milletimize kazandırdık"

Bakan Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

“Yusufeli projesine başladığımızda ‘nasıl yapacaksınız’ eleştirilerini bugün olduğu gibi geçmişte de duyuyorduk. 'Evelallah yaparız’ dedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz 20 yılda birçok eseri milletimize kazandırdık. Yeni Yusufeli’ni de ve barajımızı da yapacağız, teslim edeceğiz demiştik. Biz gücümüzü milletimizden, devletimizden alıyoruz. Ecdadımız, atalarımızı bu topraklarda gerçekten büyük mücadeleler verdiler. Bu dağlar Fatih Sultan Mehmet'in Erzurum üzerinden geçerek Trabzon'u fetih etmek için yol yürüdüğü alanlar. Yine Kanuni ve Yavuz'un doğu seferini yapmış olduğu dağlar. Bu dağların eteklerinden bu seferler yapıldı. Yusufeli’ne baktığınızda, Demirkent Beldesi’ne gittiğimizde orada 1549’a varan mazimizi görüyoruz. Kanuni dönemine uzanan bir camimiz orada ve bizde ecdadımızdan aldığımız değerleri, tarihi eserleri koruyacak anlayışla yeni yerleşim alanının inşasını, ihyasını hep birlikte gerçekleştiriyoruz.”





1,5 milyon metrekare yerleşim alanı çıkarıldı

Yeni Yusufeli’nde yapılan çalışmalarda 17 milyon metreküp kazı ve 10 milyon metreküp dolgu yapıldığını dile getiren Bakan Kurum, bu sayede 1,5 milyon metrekare yerleşim alanı çıkarıldığını ve bu yerleşim alanının 750 bin metrekaresinin de yeşil alan olduğunu belirtti.

"32 adet kamu binasının da yapımını tamamladık"

Yeni yerleşim alanındaki inşa çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Bakan Kurum, şunları söyledi:

“Yeni Yusufeli yerleşim alanımızda TOKİ Başkanlığımız eliyle 2 bin 698 konut, 285 dükkan, 37 dükkanlı sanayi sitesi, 25 yataklı hastane, 24 ve 12 derslikli 2 lise, 16 derslikli meslek lisesi, 12 derslikli ortaokul, 12 derslikli ilkokul, anaokulu, 100 kişilik öğrenci yurdu, sağlık ocağı, İlçe Jandarma Komutanlığı, cami ve Yusufeli Belediye Hizmet Binası olmak üzere 32 adet kamu binasının da yapımını tamamladık.

Yine yeni yerleşim alanımızın dışında bulunan Çeltikdüzü, Çevreli, Irmakyanı, İşhan, Meşecik, Tekkale ve Yeniköy olmak üzere 7 köyde de yerinde 507 konut ile 10 dükkanımızı sosyal donatılarıyla beraber tamamladık.





"Tüm konutlarımızı faizsiz hak sahiplerine teslim ediyoruz"

Köylerimiz de dahil olmak üzere Yeni Yusufeli yerleşim alanımızda, sosyal donatılarıyla beraber toplamda 3 bin 205 konutumuzu inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.Yeni yerleşim alanlarında ürettiğimiz konutların ve iş yerlerinin bedellerini inşaat maliyetleri üzerinden hesaplıyoruz. Söz verdiğimiz gibi tüm konutlarımızı faizsiz, 5 yıl geri ödemesiz ve 20 yıl vadeli olarak hak sahiplerine teslim ediyoruz. Peşin ödemelerde yüzde 65’e varan indirim sağlıyoruz. Yine ilk 60 ay içinde yapılacak peşin ödemelerde değişen oranlarda indirim sağlıyoruz.

Yusufeli’nde ve merkezde ticari faaliyetlerini yürüten hak sahibi olmayan vatandaşımıza da Valiliğimiz, Özel İdaremizle birlikte bir proje yürütüyoruz. Bu çerçevede 140 dükkan ve sanayi sitesi inşasını Artvin İl Özel İdaremiz, Valiliğimiz bünyesinde yapımını gerçekleştirecek. Aşağıda iş yeri sahibi olan esnaflarımızı özel idaremizin yapacağı dükkanlara taşıyacağız bu kapsamda özel idaremize 20 milyon lira hibe desteği ve yine arazi tahsisi sağladık. Bu çerçevede inşaatlarımızı inşallah bir ay içerisinde başlatacağız ve en kısa zamanda oradaki tüm esnaflarımıza hizmet edecek şekliyle, sanayi sitesiyle, dükkanıyla esnafımızın ticari faaliyetlerini sürdürebileceği alanları gerçekleştirmiş olacağız.” ifadelerini kullandı.

Her haneye 50’şer bin lira tarımsal destek

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasında Artvin’e de sosyal konut yapıldığını bildiren Bakan Kurum, “Burada vatandaşlarımızdan talepler oldu. Ve bu talepler çerçevesinde ihtiyaca göre artırılmak üzere 100 sosyal konutumuzu evi olmayan vatandaşlarımıza ev sahibi olabilmeleri amacıyla TOKİ Başkanlığımız eliyle inşasını gerçekleştireceğiz. Köylerimize de, yine köyde yaşayan vatandaşlarımızın tarımsal kalkınmayı sağlamak amacıyla orada üretimi yapabilmeleri, hayvancılıkla ilgili faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla AFAD’ımızla, Bakanlığımız, İller Bankası Genel Müdürlüğümüzle birlikte her haneye, 520 hanemiz var. Her haneye 50’şer bin lira Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde orada tarımsal faaliyetlerin yapılabilmesi amacıyla destek sağlayacağız.” diye konuştu.

Yarın teslim edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla Artvin’in Yusufeli ilçesi yeni yerleşim alanında inşa edilen 3 bin 205 konutun anahtarı 22 Kasım Salı günü vatandaşlara teslim edilecek.