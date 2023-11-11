Yetki belgesi olmayan emlakçılara dikkat Emlak fiyatlarını yetkisiz emlak danışmanlarının yükselttiği iddiasında bulunan uzmanlar, emlakçıların yetki belgesine dikkat edilmesini istedi.

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Gayrimenkul sektöründe fahiş fiyat dalgalanmaları sürüyor.

Ülke çapında büyük bir ekonomi oluşturan gayrimenkul sektöründe yetkisiz emlakçıların varlığına dikkat çeken uzmanlar, danışanları taşınmaz ticareti yetki belgesi olan emlakçıları tercih etmeleri konusunda uyardı.

Yetki belgesi olmayan emlakçıların, mal sahiplerinden taşınmazlarını satabilmek için fahiş fiyatlar üzerinden taşınmaz değeri biçtiği ve bu yüzden de piyasadaki fiyatların arttığı belirtiliyor.

Emlak danışmanı expertsiz fiyatlarına hakim olmalı

Uzmanlar pofesyonel emlak danışmanlarının bölge expertsiz fiyatlarına hakim olduğu için mülkün değerini doğru tespit edebildiğini hatırlatıyor.

Yetki belgesi

Danışmanlar için seviye 5 olarak tabir edilen yetki belgesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yapılan bir sınavda başarılı olanlara veriliyor.

Tavan komisyon oranı KDV hariç yüzde 4

Ayrıca yine yönetmelikte belirtildiği üzere gayrimenkul satışlarında emlak danışmanlarının alabileceği tavan komisyon oranı KDV hariç yüzde 4 olarak belirleniyor.