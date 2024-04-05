Yıllık gelir vergisi beyannamesinde son gün! Vermeyenlere usulsüzlük cezası kesilecek Kira gelir beyannamesi verilmesi, 1 Nisan'dan 5 Nisan'a çekilmişti. Beyanname verme süresi bugün saat 24.00'te sona erecek.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu yıl kira geliri beyannamesini vermeyenleri tespit etmek için çeşitli uygulamalar yürüttü. Kiracıların beyan vermesi de bu uygulamaların içinde yer aldı.

Bakanlık, kayıp-kaçağı sona erdirerek, beyannamelerin sonucunda verilecek vergi gelirini artırmayı amaçlıyor.

Bakanlık, bugün kira geliri beyanname süresinin tamamlanmasının ardından, beyanname vermeyen ya da eksik beyan ederlerle ilgili cezai işlem başlatılacağını duyurdu.

Kimler beyanname verecek?

-Beyanname konutlarda 21 bin liradan ve iş yerlerinde 150 bin liradan fazla gelirler için verilecek.

-Beyanname verilecek adreste yapılan bir tadilat varsa faturası ibraz edilmek üzere gelirden düşülecek.

-Deprem bölgesinden gelenler ağırlandı ise o konut için kira geliri vergisi ödenmeyecek.

-Aynı konuttan birden fazla kira alınıyorsa gelir elde eden herkes bu beyannameyi verecek.

-Beyanname interaktif vergi dairelerinden verilebilecek.

-Yurt dışında yaşayan vatandaşlar, Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratları bakımından dar mükellef kapsamında vergilendiriliyor.

Beyanname için bugün son gün

Mülk sahiplerinin, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) "gib.gov.tr" internet adresinden "Hazır Beyanname Sistemi" ile gerekli işlemleri yapma imkanı bulunuyor.

Ödeme

Tahakkuk eden gelir vergisi; Dijital Vergi Dairesi veya mobil uygulamadan, anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartıyla, banka hesabından havale yoluyla, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla ödenebiliyor.

İki taksitle ödeniyor

Yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinin iki eşit taksitte ödenmesi imkanı da bulunuyor.

Cezası

Elektronik ortamda verilmesi zorunlu olan beyannamelerin süresinde verilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Ayrıca verginin süresinde tahakkuk edilmemesi durumunda verginin bir katı vergi ziyaı cezası uygulanacak.