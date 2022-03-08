Yoğun ilgi gösterilen taş evlerin özellikleri

Son yıllarda tamamen doğal taşlarla inşa edilen binalar daha çok tercih edilmeye başladı.

Birçok insanın hayalini kurduğu taş evler görünümüyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Barınma ihtiyacı, tabiatın şartlarına göre elverişli alanlarda gerçekleşmektedir. Evlerin mimari yapısının özellikleri sosyal ve kültürel özellikleri yansıtsa da öncelikli olarak coğrafik şartlara göre şekil almaktadır.

İklim, bitki örtüsü, toprak özelliklerive yeryüzü şekillerinden korunmak için mimari gelişmeler yaşanmıştır.

TAŞ EVLERİN ÖZELLİKLERİ

En çok rağbet gören konut tipi olarak öne çıkan taş binalar görünümüyle ve sağladığı konforla ün salıyor.

Ege Bölgesi, Akdeniz bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi'nde sık rastlanan taş evlerin başlıca özellikleri şu şekilde:

Doğada hazır bulunan taşların kullanılmasıyla nedeniyle doğal görünüm korunabiliyor.

Boya yapılmaması nedeniyle uzun ömürlü olan taş evler, sağlıklı ve doğayla uyum içindedir.

Astım hastaları için sağlıklı bir yaşam alanı sağlar.

TAŞ ÇEŞİTLERİ

Türkiye doğal taş kaynakları açısından oldukça zengin. Her yörede ya da şehirde farklı yapı taşları kullanıldığını görmek mümkün. Muğla, Bodrum, Antalya, Denizli ve Kütahya' ince, yüzeyi düzgün ve sert taşlar bulunuyor.

Ayvalık, Bergama, Trakya ve Aksaray'ın granit tarzı doğal taşları ise yer ve duvar kaplaması olarak kullanılıyor. Denizli traverten, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum ve Nevşehir ise püf volkanik taşları ile ünlü.

Taş evleri ile ünlü yerler arasında bulunan Kars, Erzurum, Mardin'de çok sayıda ocaktan çıkarılan sarı kalker taşı, bölgede yapı üretiminde de tercih ediliyor.

Şanlıurfa'da da bölgeye özgü kalker taşından yapılan evler inşa edilirken, Bodrum ve Alaçatı da geleneksel taş evleriyle ön plana çıkıyor.





FOÇA'NIN ASIRLIK TAŞ EVLERİ

İzmir Foça'da tarihi taş evler, ilçenin simgesi olarak yıllardır ayakta kalmaya devam ediyor.

M.Ö. 11 yüzyıla kadar uzanan köklü tarihi ve farklı medeniyetlerin yaşam sürdüğü Foça'daki eski taş evler, mimari yapıları, pencere ve kapılarındaki ince işçiliğin yanı sıra kullanılan boya renkleriyle dikkati çekiyor.

Fotoğrafçıların ve ressamların ilgisini çeken taş evler ve sokaklar, yeni evlenen çiftler tarafından da düğün töreni öncesi fotoğraflarına doğal fon olarak tercih ediliyor.