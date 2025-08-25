Yurt dışında gayrimenkul yatırımında yeni tercih: Dubai

Türk vatandaşlarının yurt dışında gerçekleştirdiği gayrimenkul yatırımları, son 10 yılda 20 kat artarak 130 milyon dolardan 2,51 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Sadece bir yılda yüzde 20,5 oranında artış gösteren yatırım miktarı, 2025’in ilk çeyreğinde ise 561 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türk vatandaşlarının yurt dışındaki gayrimenkul yatırımlarının en ağırlıklı olduğu yerlerden biri ise Dubai oldu.

Temmuz 2025 verilerine göre Türk vatandaşlarının Dubai’ye yaptığı toplam yatırım 3 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Ayrıca Türk vatandaşları, 2024 yılı itibarıyla Dubai’ye en çok yatırım yapan ülkeler arasında 7’nci sırada yer aldı.

NEDEN YURT DIŞINI TERCİH EDİYORLAR?

Söz konusu verileri değerlendiren Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Türk vatandaşlarının yurt dışında gayrimenkul yatırımını tercih etmesinin temel nedenini, “Türkiye piyasasında yatırım amaçlı ikinci bir gayrimenkul sahibi olmak isteyenlere yönelik başta krediler olmak üzere ciddi kısıtlamalar söz konusu. Bu durum da gayrimenkul yatırımcısının yurt dışına kaymasına neden oluyor.” şeklinde açıkladı.

GOLDEN VİSA

Özelmacıklı, “Ev sahibi-kiracı sorunları, yüksek enflasyon, kira amortismanındaki dengesizlikler ve özellikle AB üyesi ülkelerdeki “Golden Visa” gibi uygulamalar da bu temel sebebe eşlik ediyor.” diye konuştu.

DUBAİ NEDEN ÖNE ÇIKIYOR?

Özelmacıklı, Dubai’nin bu kadar öne çıkmasının nedenlerini ise şöyle sıraladı: