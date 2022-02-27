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    Yurt dışında konut alana oturum izni veren ülkeler

    Birçok ülkede oturum izni almanın yolları konut satın almaktan geçiyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.02.2022 - 10:44
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    Yurt dışında konut alana oturum izni veren ülkeler

    Yurt dışında yeni bir yaşam kurmayı hedefleyen birçok insan, oturum iznini nasıl alacağını merak ediyor.

    Ülkelerin oturum izinleri değişkenlik gösterebiliyor. Ancak maddi durumu yeterli olan bireyler, yaşamak istedikleri ülkeden ev almaları durumunda oturma iznine sahip olabiliyor.

    İşte ev alanlara oturma izni veren ülkeler;

    Yunanistan

    Özellikle plajlarıyla ün salan Yunanistan, Türk kültürü ile birçok yakın gelenekleri bulunuyor. Yurt dışında yaşamak isteyen kişiler için ilk sırada yer alan ülkede, 250 bin Euro ve üzerinde bir değere sahip konut satın alan bireyler, 5 yıllık oturma izni alma hakkına sahip oluyor. Yunanistan’da bu sistemle gayrimenkul alarak oturma izni hakkı almanızı sağlayan bu program “Altın Vize” olarak adlandırılıyor.

    Malta

    Avrupa Birliği ülkelerinden olan Malta'nın, oturum izni alınması için birçok programı bulunuyor. Bu programlardan biri de en az 350 bin Euro değerinde bir ev almak. Malta’dan gayrimenkul alan kişiler oturma izninin yanı sıra167 ülkeye de vizesiz olarak seyahat etme hakkına sahip oluyor.

    Yurt dışında konut alana oturum izni veren ülkeler #1

    İspanya

    İspanya’da oturum izni almak için 160 bin Euro değerinde ev satın almak yeterli oluyor. Ev sahibi olan yabancı yatırımcılar aynı zamanda Avrupa’ya vizesiz seyahat edebilme avantajına da sahip oluyor.

    Kanada

    Kanada’da oturma izni almak için minimum 400 bin Dolar değerinde bir ev almak ve banka hesabında 800 bin Dolar değerinde bir teminat göstermek gerekiyor.

    Yurt dışında konut alana oturum izni veren ülkeler #2

    Letonya

    Letonya’nın büyük şehirlerinden minimum 143 bin Euro, kırsal şehirlerinden ise en az 71 bin Euro değerinde ev alan vatandaşlar, oturma iznine sahip olurken aynı zamanda Schengen ülkelerinde vizesiz seyahat gerçekleştirebiliyor.

    Makedonya

    Kültür ve gelenek açısından Türk vatandaşları için birçok avantaj sunan Makedonya’dan 40 bin Euro değerinde bir ev satın alan yabancı yatırımcılar, 1 yıllık oturma iznine sahip olabiliyor.

    Yurt dışında konut alana oturum izni veren ülkeler #3


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