Emrah: Meksika'ya gideceğim

Meksika’da “Amor y Odio” adıyla yayınlanan “Aşk ve Mavi”, Emrah’ı ülkede ünlü yaptı.

İSPANYOLCA KONUŞMAYA BAŞLADI

Sosyal medyada gördüğü ilgiyi karşılıksız bırakmak istemeyen Emrah, İspanyolca konuştuğu bir video yayınlayarak onlara sevgilerini yolladı.

"ÇOK MUTLUYUM"

Emrah, Meksika’ya gitmeyi planladığını söyledi: “Dünyanın bir ucundan aldığım mesajlar beni çok mutlu etti. Kuzey Amerika’dan çok teklif var, değerlendiriyorum. Şu an dünyanın üzerinde dolaşan kara bulutlar dağılır dağılmaz Meksika’daki hayranlarımla buluşacağım.”