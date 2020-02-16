taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0543
Euro
6.5611
Altın
1582.6
Borsa
120151.44
Gram Altın
308.087
Bitcoin
62628.15

Emrah Serbes açık cezaevine alındı

Alkollü araç kullanıp trafikte 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, yaklaşık 2,5 yıllık cezanın ardından açık cezaevine sevk edildi.

Haber Merkezi | 16.02.2020 - 10:02..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Emrah Serbes açık cezaevine alındı

İzmir'in Torbalı ilçesinde karıştığı trafik kazasında 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes, 28 Eylül 2017'de tutuklandı.

Aracından çok sayıda içki şişesi çıkan Serbes'in daha önce defalarca alkol tedavisi gördüğü de ortaya çıktı.

13 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Emrah Serbes, 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuklandığı gün "Benim adım Emrah Serbes, sonunda T yok" diyerek kameralara son demecini veren Serbes, Menemen T Tipi cezaevine gönderildi.

Aradan yaklaşık 2,5 yıl geçti.

Emrah Serbes: Yere batsın Emrah Serbes

İZMİR AÇIKTAN SİLİVRİ AÇIK CEZAEVİ'NE

Önce İzmir'deki açık cezaevine alınan Emrah Serbes şimdi de Silivri Açık Cezaevi'ne gönderildi.

Emrah Serbes'in 3 kişinin ölümüne sebep olduktan sonra bu kadar kolay bir şekilde açık cezaevine alınması tepkilere neden oldu.

Silivri Açık Cezaevi'ne konulan Emrah Serbes, izinli olduğunda İstanbul'un istediği yerine gidebilecek:

Emrah Serbes açık cezaevine alındı

İlginizi Çekebilir
Yurt dışına kaçırılan iki kültür varlığı teslim alındı
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ana vatanına geri kazandırılan eserlere, Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi ev sahipliği yapacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe sorusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, olası bir darbe girişiminde herkesin meydanlara ineceğini söyledi.
Çin’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1666’ya yükseldi
Çin’de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 1666’ya, virüsün bulaştığı kişi sayısı 68 bin 500’e çıktı.
Türkiye, KKTC'ye 500 yataklı hastane yapacak
Sağlık Bakanı Koca, KKTC'ye Türkiye tarafından 500 yataklı bir hastane yapılacağını açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Belediye başkan yardımcısı, AK Partili seçmene küfür etti
Belediye başkan yardımcısı, AK Partili seçmene küfür etti
269
Kartepe yolunda kilometrelerce araç kuyruğu
Kartepe yolunda kilometrelerce araç kuyruğu
87
Tarihte bir ilk: Azerbaycan-Ermenistan liderleri tartıştı
Tarihte bir ilk: Azerbaycan-Ermenistan liderleri tartıştı
54
PSG-Amiens maçında 8 gol
PSG-Amiens maçında 8 gol
11
Evinde terörist saklayan HDP'li vekile soruşturma
Evinde terörist saklayan HDP'li vekile soruşturma
143
3 farklı role girip dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı
3 farklı role girip dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı
31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe sorusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe sorusu
99
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir