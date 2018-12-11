Emrah Serbes'in cezası onandı

22 Eylül 2017 tarihinde saat 04.30 sıralarında, İzmir- Aydın otoyolu Torbalı kavşağı yakınlarında İzmir’den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik yönetimindeki araca Emrah Serbes yönetimindeki araç arkadan çarptı.
SERBES'İN CEZASI ONANDI
Bu kaza nedeniyle Ayhan Özçelik (59), eşi Nilgün Özçelik (51) ve kızı Zeynep Özçelik'in (16) ölümüne neden olan 'Behzat Ç.'nin senaristi, yazar Emrah Serbes'e, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan yargılandığı İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada verilen 13 yıl 4 ay hapis cezası, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.
6 GÜN SONRA TESLİM OLMUŞTU
Kazanın ardından, otomobili kendisinin kullandığını öne süren Serbes’in arkadaşı Kenan Doğru tutuklanmıştı. Emrah Serbes, kazadan 6 gün sonra sosyal medya üzerinden sürücünün kendisi olduğunu belirterek olayı itiraf edip teslim olmuştu.