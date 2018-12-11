Emrah Serbes'in cezası onandı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirme için aday tercihleri, 20 Aralık'a kadar ÖSYM'ye bildirilecek.

Son 10 yılda büyük göç nedeniyle, İstanbul Avcılar’daki Leyla Bayram İlkokulu, 5 bin 300 öğrencisi ile Türkiye’nin en kalabalık ilkokulu oldu.

1 Bakan Soylu: 215 bin ByLock kullanıcısı tespit ettik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şifreli haberleşme programı ByLock’ta bugüne kadar 215 bin 92 hesap, 92 bin 702 tekil kişi tespit ettik." dedi.

2 Fenerbahçe Ersun Yanal ile anlaştı Ali Koç ve yöneticiler, İstanbul'da bir yalıda Yanal ile bir araya gelerek anlaşmaya vardı.

3 Sarı Yelekliler kararsızlık yaşıyor Macron’un teklifleri "Sarı Yelekliler"i ikiye böldü.

4 Çin'den Apple ürünlerine yasaklama Çin, bir çok Apple modelinin satışını ülke içerisinde yasakladı.

5 Suriye ordusu 5 yıl sonra askerleri terhis ediyor 300 bin kişilik ordusunun yarısını kaybeden Esad, 2013 yılından bu yana yedek subayların terhis olmasına ilk kez izin verdi.

6 Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında yaşanan gerginlik Bütçe görüşmelerinde konuşan Kılıçdaroğlu'nun, "Ben ölürüm, bu ülkenin çakılını dahi vermem" sözleri sonrası yaşanan atışmalar tutanaklara yansıdı.