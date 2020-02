Emrah'ın oğlu Tayfun yine üzdü

Survivor 2020'nin altıncı bölümüne, gönüllüler takımından Tayfun Erdoğan'ın röportajı damga vurdu. Babası olan Emrah ile yaşadıklarını anlatan Tayfun Erdoğan, annesi ve dedesini çok özlediğini söyledi.

İşte Tayfun Erdoğan'ın açıklamalarından ara başlıklar...

"BABAMI HİÇ TANIMADIM"

"Çok zor bir çocukluk geçirdim. O kadar zor zamanlardı ki 7 yaşındaki yaşıtlarım oyun oynarken birinci sınıfa giderken ben hastanelerde DNA testleri için iğne oluyordum. Çocukluğumdan beri ben babamı hiç tanımadım. Babamı ilk kez 7 yaşında bir televizyon ekranında gördüm. Daha önce babamı hiç görmemiştim.





"BEN DEDEME KOŞARDIM"

Benim bugüne kadar her şeyi annem ve dedemle geçti. Hastalığım... İlkokulum... Ortaokulum... Her şeyim! Buradayken düşünme fırsatım daha çok oluyor. Onların yokluğu, özlemi her geçen gün beni daha da farklı bir insan yapıyor. Dedem ile baba gibi büyüdüm. Onunla 9 yaşına kadar aynı yatağı paylaştım. 4-5 yaşına kadar baba olarak onu bildim. Akşam eve geldiğimde kapıyı dedem açardı ve ben ona koşardım. Dedem beni oğlu yerine koydu dayım trafik kazasında öldüğü için...

"KÖPEĞE DERDİ BANA ALIRDI"

Annemi anlatmaya kelimeler yetmez. Mesela kasaba giderdi. Söyleyemezdi, utanırdı. 'Köpeğim var ona kemik alacağım, bana kemik verir misiniz?' derdi. annem o kemikleri alıp bana kemik suyuyla çorba içirirdi. Annem de çalışmıyordu, çok gençti. Benim çocukluğumdan bugünüme kadar yapmadığı hiçbir şey kalmadı.

"BİR İMZAYLA BİTTİ"

"O insan benim babam. Benimle gurur duymasını isterdim. Belki içten içe duyuyordur, bilmiyorum. ana Bursa'dan bir ev aldı. O evi alırken bana feragatname imzalattı. İkimiz arasındaki bütün bağ bir imza ile bitti."