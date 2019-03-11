Emre Aşık: Eşim fuhuştan sabıkalı

Eski futbolcu Emre Aşık, üç çocuğunun annesi Yağmur Aşık hakkında;

şiddet uyguladığını, alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu, fuhuştan sabıkalı olduğunu ve bu nedenle de ismini değiştirdiğini iddia ederek savcılığa şikayette bulundu.

İddialar karşısında Yağmur Aşık'ın, avukatı Levent Karakoç aracılığıyla açıklama yapıldı.

Avukatın açıklaması:

"BU İDDİALAR GERÇEK DIŞI"

''10.03.2019 pazar günü müvekkil Yağmur Aşık hakkında Emre Aşık tarafından 08.03.2019 tarihinde Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu iddiası ile basın yayın organlarında iddia edilen şikayet dilekçesi kapsamındaki haber ve beyanın içeriğini oluşturan haksız iddianın gerçek dışı olduğunu öncelikle belirtiriz. Müvekkilimiz pazar sabahı 1, 3 ve 6 yaşında anne bakım ve şevkatine muhtaç üç evladının yanındayken, bu haberleri büyük bir üzüntü ile öğrenmiştir. Gerek yasal haklarının temini ve en önemlisi ise bakım ve şevkatine muhtaç 3 yavrusunun velayet görevini ifası kapsamında güçlü durması gerektiğini iyi bilmektedir. Velayet, anne babaların evlatlarına olan sevgi bağı kurmalarından yani şahsi haklarından ziyade bir görevdir. Haber içeriğinde müvekkilim hakkında dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, para aklama gibi suçlara karışmıştır.

Bu haksız beyanlar ile suçun adını dahi bu metinde müvekkilimizin ismiyle yan yana getirmekten haklı olarak imtina ettiğimiz diğer isnatla ilgili 'iftira', 'hakaret', 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' ile diğer yasal düzenlemelerden dolayı Anayasal şikayet hakkımızı müvekkilimiz lehine kullanacağız.

"GEÇMİŞİ TERTEMİZ"

Müvekkilimizce, pazar günü olmasına rağmen e-devlet sistemi yoluyla temin ettiğimiz 10.03.2019 tarih saat 12.30'da alınan adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı isimli resmi belgede hiçbir sabıka kaydının bulunmadığı görülmektedir. Yani müvekkilimizin geçmişi tertemizdir. Yine tertemiz olarak kalacaktır. Ancak iddia edilen bu lekeler müvekkilimize değil, aile ve her iki tarafın çocuklarının kişisel gelişimine, hayatlarına atılmıştır. 6 yaşındaki küçük çocuk iki yıl sonra okulunda bu haberleri arkadaşlarından duyacaktır. Müvekkilimiz henüz 26 yaşını yeni bitirmiş yaşamdaki geçmişe dair en güzel kaydı, üç küçük yavrusunun varlığıdır. Meslek yaşamımızdaki tecrübelerimizden birisi de Sayın Savcılık Makamı hazırlık bürosunun böylesine hassas konularda hiçbir hal ve koşulda görevini ihmal etmediği ve bu şikayet dilekçelerini özenle koruduğudur. Bu haksız şikayetlerin basına ve kamuoyuna yansıtılması ile toplumsal bir güç elde edileceği yönünde ki algıyla hareket edilmesi büyük bir yanılgıdır. Hukuksal talepler yüce yargı önünde değerlendirilir ve hukuksal mücadele verilir. Bu açıklama ivedilik taşıması ve minicik evlatların yıllar sonra annelerine bu ağır ve haksız haberin içeriğini sorduklarında sağlıklı bir cevap almaları için yapılmaktadır.

"İSPATLAMA YÜKÜMLÜDÜR"

İstanbul 11. Aile Mahkemesi'nde açtığı davadan 2 ay önce feragat eden, müvekkilimizle yeniden yaşamak istediğini belirten, ancak öncesinde 16.11.2018 tarihinde eşim yurt dışında (müvekkilimizden bahsederek) diyen şikayetçi Emre Aşık, anayasal şikayet hakkını boşanma davasına tesir etme gayesiyle kullanmaktadır. Gerçek dışı beyan ve yorumlarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Kadın Hakları Bildirgesi ve ülkemizdeki tüm yasal düzenlemeler kapsamında müvekkilimizin hukuksal hakları belirli sınırlarda ( Yüce Adli Makamlar Huzurunda ) kullanılacaktır. Müvekkilimizin evlatlarına nasıl güzel davrandığı da aynı makamın huzurunda görülecektir. Aksini iddia eden ispatla yükümlüdür. İş bu açıklamalar devam eden boşanma davası ile ilgili olmayıp sayın savcılık makamına yapıldığı iddia edilen beyanlarla ilgilidir.''

"TEK GAYESİ DARBEDİLEN ÇOCUKLARI KORUMAK"

Emre Aşık'ın avukatı ise şu açıklamayı yaptı:

''Bugün basında çıkan haberler sonucu müvekkilime yönelik saldırılar haksızdır. Davalının çocuklarıyla ilgilenmeyip, çocukların darbedilmesine dair bulunduğumuz suç duyurusu dilekçemizde bahsettiğimiz haksız saldırıya sebebiyet veren hususlar, boşanma davası sonrası tarafımızca öğrenilen konulardır. Müvekkilim Emre Aşık, maalesef evliliği gerçekleştirdikten sonra davalının 'adını değiştirmek' üzere dava açtığını öğrenmiştir. Bahsi geçen "Barbie Operasyonu" ise boşanma davası açtığımızın hemen ardından tarafımıza 3. kişilerce bildirildiğinde öğrenilmiş ve gerekli araştırma yapılmıştır. Müvekkilimin tek gayesi darp edilen çocuklarını korumaktır. Dilekçemizde bahsi geçen diğer konular 25.02.2019 tarihinden sonra tarafımızca öğrenilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Av. Funda SADIKAHMET ALP''