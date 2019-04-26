Emre Gencebay'ın kız arkadaşı taksicinin peşinden koştu

Beşiktaş’ta dün akşam aatlerinde bir taksiciyle tartışan Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan Gencebay taksici tarafından bıçaklanmıştı. Taksici olayın ardından yakalanırken Gencebay da hastaneye kaldırılmıştı.
Ortaya yeni çıkan görüntülerde, Gencebay'ın kız arkadaşının taksiciye gösterdiği tepki var.
Gencebay bıçaklandıktan hemen sonra yaşananlar
KIZ ARKADAŞI TAKSİCİYE TEPKİ GÖSTERDİ
Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan Gencebay’ın yol tartışması yüzünden taksici tarafından bıçaklanmasından hemen sonra yaşananlar kameralara yansıdı. Görüntülerde, olay sırasında Gencebay'ın yanında bulunan kız arkadaşı taksiciye tepki gösteriyor. Erkek arkadaşının bıçaklandığı görünce, taksinin peşinden koşup yakalamaya çalışıyor.
Gencebay'ın ise yaralı vaziyette ayakta durmaya çalıştığı anlar yer alıyor.