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En çok gelir sağlayan mobil oyun PUBG oldu

PUBG, geçen ay elde ettiği 146 milyon dolar gelirle en çok hasılat elde eden mobil oyun olmaya hak kazandı.

AA | 12.06.2019 - 10:32..
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En çok gelir sağlayan mobil oyun PUBG oldu

PlayerUnknown's Battlegrounds, kısa ismiyle PUBG, 2017 yılında yayınlanmasının ardından büyük bir oyuncu kitlesine kavuştu ve her geçen sürede popülerliğini artırdı. Daha sonra ise Android ve iOS'ta yayınlanmasından sonra en çok oynanan mobil oyunların başında gelen PUBG, geçtiğimiz ay elde ettiği 146 milyon dolarlık hasılatla en çok gelir elde eden mobil oyun oldu.

Oyunun gelirleri yalnızca oyuncuların satın aldığı üyelik paketi ve oyun içeriklerinden oluşmuyor. PUBG'nin Çin versiyonu olan Game For Peace oyunu da gelir kalemlerinin artışında önemli rol oynadı. PUBG geçen ay toplam 146 milyon dolar gelir elde ederken, bu gelirin 70 milyon dolarlık kısmı oyunun Çin için uyarlanmış versiyonu olan Game For Peace'den sağlandı.

pubg

ÇİN HÜKÜMETİ OYUNLARA KATI KURALLAR GETİRMİŞTİ

Çin hükümeti geçtiğimiz aylarda yayınladığı bir bildiriyle video oyunlarında ceset ve kan gibi unsurları yasaklamıştı. Bu bildirinin ardından farklı bir arayış içine giren PUBG geliştiricileri, PUBG ile birebir aynı olan Game For Peace oyununu yayınlamıştı. Oyunda rakibinizi vurduğunuzda kan yerine bir ışık beliriyor ve rakip öldüğünde el sallayarak ortadan kayboluyor.

Oyunların Çin'e göre uyarlanması, Çin hükümetin uygulamalarından kaynaklanıyor ve oyun üreticileri açısından bir engel olarak değerlendiriliyor. Çin hükümeti Şubat ayında video oyunlar için yeni lisans vermeyi durdurmuş ve oyunlara çeşitli zaman limitleri getirmişti.

Örneğin, Çin'in popüler oyunlarından olan Honor of Kings için, 12 yaşın altındaki çocuklar için 1 saate kadar, 12 ile 18 yaş arasındaki çocuklar için 2 saate kadar oynama limiti koyulmuştu.

pubg

Analistler, oyunların bölgeye uyarlanmasının gelirleri olumsuz etkileyeceğini düşünse de PUBG'nin geçen ay gelirlerinin yaklaşık yarısını oyunun Çin versiyonu Game For Peace'den elde etmesi uyarlama oyunlara karşı bakışı oldukça değiştirebilir.

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