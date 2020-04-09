Endonezya'da feribottaki koronavirüs paniği kamerada

Apartmanın asansörüne ve merdiven korkuluklarına sıvı süren kadın polis ekipleri tarafından aranırken, şüphelinin sıvıyı sürdüğü an güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

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Apertura ve Clausura nedir

Apertura ve Clausura, başta Latin Amerika ülkeleri olmak üzere Amerika kıtasındaki bazı futbol liglerinde uygulanan bir sezon sistemine verilen isimlerdir.