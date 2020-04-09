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Endonezya'da feribottaki koronavirüs paniği kamerada

255 yolculu feribotta panikleyen bazı yolcular denize atlarken, yaşanan korku dolu anlar kameraya yansıdı.

İHA |
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Endonezya'da feribottaki koronavirüs paniği kamerada

Endonezya'nın Maumere şehrine giden feribotun bazı çalışanlarında koronavirüs tespit edildi.

Yolcular, limana yanaşmasına izin verilmeyen feribotta koronavirüs olduğuna ilişkin anonsun ardından paniğe kapıldı.

KORKUDAN DENİZE ATLADILAR

255 yolculu feribotta korkudan panikleyen bazı yolcular denize atlarken, bazıları ise çığlık atmaya başladı.

Denize atlayan yolcular yara almadan kurtulurken feribotun limana yanaştırılmasına izin verildi.

Koronavirüs tespit edilen feribottaki yolcular denize atladı VİDEO

Endonezya'da feribottaki koronavirüs paniği kamerada

YOLCULAR KARANTİNADA

Yetkililer, tüm yolcuları karantinaya alırken, aynı zamanda feribotta bulunan yolcu ve mürettebat koronavirüs testinden geçirildi.

ÜLKEDE SON DURUM

Endonezya’da koronavirüs nedeniyle 280 ölü ve 3 bin 293 vaka bulunuyor.

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