taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7528
Euro
6.38
Altın
1485.3
Borsa
101085.87
Gram Altın
274.902
Bitcoin
53841.6

Endonezya'da foseptik tankı patladı: 1 ölü

Cakung bölgesinde bir evde onarım yapan su tesisatçılarından biri, foseptik tankının patlamasıyla oluşan çukurun altında kalarak yaşamını yitirdi.

İHA | 06.11.2019 - 14:23..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Cakarta'nın doğusunda bir evde yaşanan sıkıntı nedeniyle su tesisatçıları, eve çağrıldı. Ancak iş başında olan su tesisatçıları, talihsiz bir an yaşadı.

Endonezya'da foseptik tankı patladı: 1 ölü

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Onarım yapan su tesisatçılarından biri, bir anda bomba gibi patlayan foseptik tankının patlamasıyla oluşan çukurun altında kalarak can verdi. Diğer tesisatçı ise yaralandı.

Tesisatçı, foseptik tankı patlamasında hayatını kaybetti VİDEO

TESİSATÇININ ÜZERİNE DÜŞTÜ

O anlar ise anbean kameralara yansıdı. Kamera görüntülerinde tesisatçıların bastıkları zeminde patlamanın meydana geldiği, foseptik tankının metal kapağının yerden yükseldiği ve çukurdaki tesisatçının üzerine düştüğü görüldü.

Endonezya'da foseptik tankı patladı: 1 ölü

KENARA SAVRULDU

Diğer tesisatçı ise patlamanın etkisiyle açılan çukurun kenarına savruldu. Yetkililer, foseptik tanklarının içerisinde biriken gazın yanıcı olduğunu ve tankların hava çıkışının bulunması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
YPG'ye katılan Ceren Güneş öldürüldü

YPG'ye katılan Ceren Güneş öldürüldü

375
Trump, Evanjelik kişisel papazını Beyaz Saray'a aldırdı

Trump, Evanjelik kişisel papazını Beyaz Saray'a aldırdı

122
Işın Karaca ile Tuğrul Odabaş boşandı

Işın Karaca ile Tuğrul Odabaş boşandı

42
Telefon vergisi 2020 itibarıyla artacak

Telefon vergisi 2020 itibarıyla artacak

375
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

4
Köpeğe çarpmamak için yavaşladı, 1 kişi öldü

Köpeğe çarpmamak için yavaşladı, 1 kişi öldü

136
Kamışlı'da rejim güçleri, YPG kontrolündeki bölgede

Kamışlı'da rejim güçleri, YPG kontrolündeki bölgede

69
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir