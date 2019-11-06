Endonezya'da foseptik tankı patladı: 1 ölü

Cakarta'nın doğusunda bir evde yaşanan sıkıntı nedeniyle su tesisatçıları, eve çağrıldı. Ancak iş başında olan su tesisatçıları, talihsiz bir an yaşadı.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Onarım yapan su tesisatçılarından biri, bir anda bomba gibi patlayan foseptik tankının patlamasıyla oluşan çukurun altında kalarak can verdi. Diğer tesisatçı ise yaralandı.

Tesisatçı, foseptik tankı patlamasında hayatını kaybetti VİDEO



TESİSATÇININ ÜZERİNE DÜŞTÜ

O anlar ise anbean kameralara yansıdı. Kamera görüntülerinde tesisatçıların bastıkları zeminde patlamanın meydana geldiği, foseptik tankının metal kapağının yerden yükseldiği ve çukurdaki tesisatçının üzerine düştüğü görüldü.

KENARA SAVRULDU

Diğer tesisatçı ise patlamanın etkisiyle açılan çukurun kenarına savruldu. Yetkililer, foseptik tanklarının içerisinde biriken gazın yanıcı olduğunu ve tankların hava çıkışının bulunması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.