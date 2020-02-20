taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0924
Euro
6.5781
Altın
1610.28
Borsa
118136.37
Gram Altın
315.356
Bitcoin
59290.02

Endonezyalı bakan: Zenginler, yoksullarla evlensin

5 milyon yoksul ailenin bulunduğu ülkede bakan çıkan bu fikir, Ulema Konseyi tarafından memnuniyetle karşılandı.

Haber Merkezi | 20.02.2020 - 13:57..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

İnsani Gelişme ve Kültür Bakanı Muhadjir Effendy, zengin Endonezyalıların düşük gelirli kişilerle evlenmesinin, ulusal yoksulluk oranının azalmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Jakarta Post gazetesinin haberine göre Effendy, “Yoksul insanlar evlenmek için diğer yoksulları arayınca ne oluyor? Daha fazla yoksul haneler ortaya çıkıyor. Bu Endonezya’da bir sorun.” dedi.

Endonezyalı bakan: Zenginler, yoksullarla evlensin

ULEMA KONSEYİ MEMNUN KALDI

Din İşlerinden Sorumlu Bakan Fachrul Razi’ye seslenen Effendy, ondan bir fetva çıkarmasını ve zenginlerin yoksullarla evlenmesini salık vermesini istedi. Endonezya’da fetvalardan sorumlu kurum olarak bilinen Ulema Konseyi bakanın önerisini memnuniyetle karşıladı.

'BİRBİRİNE YARDIM'

Konseyin Genel Sekreteri Enver Abbas, ‘birbirine yardım’ fikrinin önemli olduğunu belirterek, “Bu önerinin iki faydası var. Birincisi; yoksulluk azalacak, ikincisi de refah sadece zengin kesimler arasında yayılmayacak.” dedi.

Endonezyalı bakan: Zenginler, yoksullarla evlensin

5 MİLYON YOKSUL AİLE VAR

Bakanın açıkladığı verilere göre ülkede 5 milyon yoksul aile bulunuyor, düşük gelirli aileler de buna eklendiğinde sayıları 15 milyona yaklaşıyor. Dünya Bankası verilerine göre de 267 milyon nüfuslu Endonezya'da yaklaşık 115 milyon kişi ekonomik olarak orta sınıfın altında bulunuyor.

Endonezyalı bakan: Zenginler, yoksullarla evlensin

EVLİLİK ÖNCESİ SERTİFİKA PROGRAMI

Öte yandan Muhadjir Effendy’nin ‘parlak’ fikirleri bununla kalmadı. Bakan ayrıca ‘evlilik öncesi sertifika programının’ hayata geçirilmesini de önerdi. Maddi durumları iyi olmayan ancak evlenmeyi isteyen çiftlerin kabul edileceği bu eğitim programı, mesleki yetenekleri geliştirmeye ve iş bulmayı kolaylaştırmaya odaklanıyor.

İlginizi Çekebilir
Tokat'a 42 milyon liralık yatırım
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tokat ile ilçelerine yaklaşık 42 milyon liralık yatırım yapma kararı aldı.
Amerikan heyeti Suudi Arabistan'da
Suudi Arabistan ile ilişkilerini her geçen gün güçlendiren Amerikalılar, Kral Selman'ı bir kez daha ziyaret etti.
Alman saldırganın evinde ırkçı bildiriler ele geçirildi
Almanya'da 5 Türk'ün de hayatını kaybettiği ırkçı saldırı sonrasında, saldırganın profiline dair yeni bulgular paylaşıldı.
Pervin Buldan'dan Abdullah Gül'e çağrı
Pervin Buldan, Abdullah Gül'ün cesaretten yoksun olduğunu, Erdoğan'ın karşısına çıkmaya korktuğunu söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'da silahlı saldırıda 11 kişi öldü
Almanya'da silahlı saldırıda 11 kişi öldü
252
Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, kaza yaptı
Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, kaza yaptı
196
Türkiye'den 6 Avrupa ülkesine vize muafiyeti
Türkiye'den 6 Avrupa ülkesine vize muafiyeti
239
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a para yanıtı
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a para yanıtı
423
ABD zırhlı aracı, Ruslara ait zırhlı aracın önünü kesti
ABD zırhlı aracı, Ruslara ait zırhlı aracın önünü kesti
150
Alman saldırganın evinde ırkçı bildiriler ele geçirildi
Alman saldırganın evinde ırkçı bildiriler ele geçirildi
131
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir