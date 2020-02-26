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Endonezyalı kadın yetkiliden skandal havuz açıklaması

Çocuk Koruma Komisyonu yetkilisinin, ‘erkeklerle aynı havuzda yüzen kadınların hamile kalabileceğini’ savunduğu iddia edildi. İstifası istenen yetkili daha sonra özür diledi.

Haber Merkezi | 26.02.2020 - 11:59..
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Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna evsahipliği yapan Endonezya’da, Çocuk Koruma Komisyonu’nda (KPAI) sağlık, uyuşturucu ve bağımlılık yapan maddeler alanında görev yapan Sitti Hikmawatty, erkeklerle aynı yüzme havuzunu kullanan kadınların ‘özellikle güçlü bir erkek sperm türüyle’ hamile kalabileceklerini iddia etti.

"KADINI GÖREN ERKEĞİN NE TEPKİ VERECEĞİ BİLİNMEZ"

Yerel haber sitesi ‘Tribun Jakarta’ya konuşan Hikmawatty, “Bir yüzme havuzunda gebeliğe neden olabilecek özellikle güçlü bir erkek sperm türü var. Penetrasyon olmasa bile, erkekler havuzdaki kadınlar nedeniyle cinsel olarak uyarılabilir ve boşalabilir, dolayısıyla gebeliğe yol açabilir. Eğer kadınlar cinsel açıdan aktif dönemlerindeyse, bu tarz bir hamilelik gerçekleşebilir. Yüzme havuzundaki kadınların görünüşü karşısında bir erkeğin ne tepki vereceğini kimse kesin olarak bilemez.” dedi.

Endonezyalı kadın yetkiliden skandal havuz açıklaması

"İMKÂNSIZ"

Sitti Hikmawatty’nin bu iddiasının duyulmasının hemen ardından Endonezya Doktorlar Birliği bir açıklama yaptı. Bu şekilde hamile kalmanın ‘imkânsız’ olduğunu söyleyen Birlik, “Havuz suyu, klor ve pek çok başka kimyasal içerir. Bu koşullarda sperm dayanamaz.” bilgisini verdi.

"KARŞI CİNSLE YÜZMEK GEBE BIRAKMAZ"

Endonezya’da ‘Blog Dokter’ olarak tanınan, popüler ve etkili bir doktor da, Hikmawatty’yi kınadı. Blog Dokter, “Bir kez daha size hatırlatıyorum, sağlık sorunlarını anlamıyorsanız, sessiz kalmanız daha iyi. Yoksa yorumlarınız paniğe ve endişeye yol açar. Vurguluyorum; karşı cinsle birlikte yüzmek gebeliğe neden olmaz. Yüzen erkeklerin hepsi boşalmıyor ve ayrıca sperm, klorlu havuz suyunda var olamaz, bırakın vajinaya doğru yüzsün.” ifadelerini kullandı.

Endonezyalı kadın yetkiliden skandal havuz açıklaması

İSTİFASI İSTENDİ

Kamuoyundan da Sitti Hikmawatty’ye istifa çağrıları yükseldi. Tüm bu tepkilerin ardından özür dileyen Hikmawatty, “Yanlış bir açıklama yaptığım için kamudan özür diliyorum. Bu şahsi bir açıklamaydı, KPAI tarafından yapılmadı. Açıklamamı geri çekiyorum. Tüm taraflara da bunu daha fazla yaymamaları ve hatta ulaşılabilir kılmamaları için ricada bulunuyorum.” dedi.

ÖZÜR YETMEDİ

Özürle yetinmeyen Endonezyalılar, Hikmawatty’nin istifa etmesini ya da görevden alınmasını talep etti.

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