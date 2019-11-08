Endonezyalı öğrenciler, telefon bağımlılığına karşı cihaz üretti

Sosyal medyada gezinmekten video izlemeye ve arkadaşlarımızla sohbet etmeye kadar birçok işi yaparken akıllı telefonlarımızdan yararlanıyoruz. Akıllı telefon kullanımının her geçen gün artması, telefon bağımlılığı gibi bazı olumsuz sonuçları da beraberinde getiriyor.

Örneğin Endonezya'daki üniversite öğrencisi Tyas Sisianindita, günde yaklaşık 8 saatini telefon kullanarak geçiriyor. ''Bağımlı olduğumun farkındayım'' diyen Tyas, sabah uyandığı andan itibaren sürekli telefonunla ilgilendiğini, ayrıca okuldaki derslerinde bile telefonundan vazgeçemediğini belirtiyor.





GİYİLEBİLİR CİHAZ GELİŞTİRİLDİ

Endonezya'daki bir grup üniversite öğrencisi, tıpkı Tyas gibi insanların akıllı telefonlarda geçirdiği süreyi en aza indirebilmek için giyilebilir bir cihaz geliştirdi. Yaklaşık 3 ayda geliştirilen ve Nettox olarak adlandırılan cihaz, bileğe takılarak hemoglobin ve oksijen seviyelerini ölçüyor. Ayrıca kalp atış hızı değişkenliğini (HRV)'de ölçen akıllı cihaz, kullanıcıları uyarıyor.

Araştırmalar, uzun süreli cep telefonu kullanımının HRV seviyeleri üzerinde belirli bir düşürücü etkiye sahip olduğunu ortaya çıkardı. Nettox cihazı, HRV ve kan oksijen seviyeleri bu aralığa düştüğünde bir ses çıkarıyor ve bu sayede kullanıcıya telefonunu kullanmayı bırakmasını hatırlatıyor.

İNTERNET BAĞIMLILIĞI, ENDONEZYA'DA BÜYÜK BİR SORUN

Son yıllarda Endonezya, özellikle gençler arasında yaygınlaşan internet ve telefon bağımlılığı sorunlarıyla uğraşıyor. Basında çıkan haberlere göre geçtiğimiz ay iki genç, oyun bağımlılığı yüzünden tedavi gördü.

Nettox'u icat eden öğrenciler, bu cihazı ileride daha da geliştirerek patent başvurusunda bulnmak istiyor.

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