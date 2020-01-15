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Enerji Bakanı Dönmez hidrojen yakıtlı araçları test etti

TÜBİTAK ve BOREN tarafından geliştirilen hidrojen yakıtlı otomobil, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda sergilendi.

İHA | 15.01.2020 - 13:40..
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Enerjide Arama Buluşmaları: Hidrojen" çalıştayının ardından Bakanlık kampüs alanında BOREN ve TÜBİTAK MAM iş birliğinde 2004 yılında başlatılan işbirliği kapsamında üretilen hidrojenle çalışan aracı kullandı.

Hidrojenin faydalarını insanoğlunun yıllardır bildiğine değinen Dönmez, teknoloji geliştikçe sistem için yeterlilik sağlanacağını kaydetti.

Enerji Bakanı Dönmez hidrojen yakıtlı araçları test etti

"ELEKTRİKLİ OTOMOBİLE BENZER BİR TEKNOLOJİ"

Bakan Dönmez, “Hidrojenli aracı denemiş olduk. Burada hidrojeni aslında yakıt olarak kullanmış oluyoruz. Yakıt piline giden hidrojen elektriğe dönüşüyor, elektrikli motor aktif oluyor ve sürüş yapılıyor. Aslında elektrikli otomobile benzer bir teknoloji ama burada elektriği şarj etmiyorsunuz. Hidrojen üzerinden bu kaynağı aktif etmiş oluyorsunuz. Avrupa ve Japonya’da bu konuda daha ileri çalışmalar var. Hidrojenin eldesini insanoğlu yıllardır biliyor. Fakat ucuza, ekonomik elde etmek ve güvenli olması önemli. Hidrojen biliyorsunuz atomik yapısı en küçük olan element.

Enerji Bakanı Dönmez hidrojen yakıtlı araçları test etti


Yoksa suyu elektrolize ettiğinizde hidrojen elde ediyorsunuz. Fakat daha pahalı. Şimdi biz kömürden hidrojen elde etmek için çalışıyoruz. Doğal gazı parçalamak suretiyle hidrojen elde edebiliyorsunuz. Bunlar, fosil yakıtlardan bağımsızlığımızı elde ederek daha temiz yakıtlara dönüşümüzün aracı olarak ortaya çıkıyor. Türkiye’de 8-10 yıldır yapılan çalışmalar var. Bugün burada bakanlığımızda Türkiye’nin hidrojen yakıtında yol haritasını oluşturmak için bir araya geldi bilim adamlarımız ve girişimci firmalarımız. Onlarla birlikte önümüzdeki günlerde yol haritasını oluşturacağız.” ifadelerini kullandı.

Enerji Bakanı Dönmez hidrojen yakıtlı araçları test etti

 

Enerji Bakanı Dönmez hidrojen yakıtlı araçları test etti

Enerji Bakanı Dönmez hidrojen yakıtlı araçları test etti

Enerji Bakanı Dönmez hidrojen yakıtlı araçları test etti

Enerji Bakanı Dönmez hidrojen yakıtlı araçları test etti

Enerji Bakanı Dönmez hidrojen yakıtlı araçları test etti

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