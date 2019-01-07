Enerji Bakanlığı vatandaşlardan tasarruf istedi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji verimliliğine dikkat çekmek için enerji tüketiminde verimlik ve tasarruf sağlamanın ipuçlarını kamu spotuyla anlattı.

3D ANİMASYON

Çocuklarda enerji verimliliği hakkında bilinç oluşturma, yetişkinlerde ise farkındalık amacıyla diğer kamu spotlarından farklı olarak 3D animasyonların da kullanıldığı kamu spotunda, çok basit önlemlerle yılda 700 liraya kadar enerji tasarrufun sağlanacağı anlatılıyor.

Enerji verimliliği kamu spotu VİDEO

YÜZDE 28'E KADAR TASARRUF

Kamu spotunda; esprili bir dille, enerji verimliliğini sağlamak için bina yalıtımı, aydınlatma ve tüm ev aletlerinde verimli ekipman dönüşümüyle faturalarda bir yılda yüzde 28’e kadar tasarruf edebileceğinin altı çiziliyor.

YILDA 700 LİRAYA KADAR TASARRUF SAĞLANABİLİR

Spot bunların yanında kullanılmayan elektronik eşyaları prizden çıkarmak, ortam sıcaklığını 21 dereceye düşürmek ve fazladan yanan ışıkları söndürmek gibi önlemlerle yılda 700 liraya kadar tasarruf sağlanabileceğini vurguluyor.

Sloganı, “Tercihini verimlilikten yana kullan, hem sen kazan hem Türkiye kazansın.” olan spot hafta boyunca enerji verimliliğine dikkat çekecek.

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