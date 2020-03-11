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Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesini yasakladı

12 milyonun üzerinde takipçisi bulunan YouTuber Enes Batur, YouTube tarafından ceza aldı. Yaşanan olayın ardından Enes Batur, verilen cezanın haksız yere olduğunu savundu.

Haber Merkezi | 11.03.2020 - 09:33..
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Türkiye'nin en çok takipçisi bulunan YouTuber'larından Enes Batur'un, YouTube'a video yüklenmesi yasaklandı.

YOUTUBE'A VİDEO YÜKLEYEMİYOR

Batur, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla, eski bir videosu nedeniyle YouTube tarafından ceza aldığını ve artık YouTube'a video yükleyemediğini açıkladı.

Ceza aldığını söyleyen paylaşımda ayrıca, cezanın haksız olduğunu da belirtti.

Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesini yasakladı

"EMEKLERİMİZ ÇÖP OLUYOR"

Enes Batur, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda; bir kaç günlük video içeriğinin hazır olduğunu, ancak aldığı ceza nedeniyle bunları yükleyemediğini belirterek "Emeklerimiz çöp oluyor." ifadelerini kullandı.

Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesini yasakladı

YouTube tarafından verilen cezanın ne zaman kaldırılacağı ise bilinmiyor.

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