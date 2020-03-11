Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesini yasakladı

Türkiye'nin en çok takipçisi bulunan YouTuber'larından Enes Batur'un, YouTube'a video yüklenmesi yasaklandı.

YOUTUBE'A VİDEO YÜKLEYEMİYOR

Batur, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla, eski bir videosu nedeniyle YouTube tarafından ceza aldığını ve artık YouTube'a video yükleyemediğini açıkladı.

Ceza aldığını söyleyen paylaşımda ayrıca, cezanın haksız olduğunu da belirtti.

"EMEKLERİMİZ ÇÖP OLUYOR"

Enes Batur, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda; bir kaç günlük video içeriğinin hazır olduğunu, ancak aldığı ceza nedeniyle bunları yükleyemediğini belirterek "Emeklerimiz çöp oluyor." ifadelerini kullandı.

YouTube tarafından verilen cezanın ne zaman kaldırılacağı ise bilinmiyor.