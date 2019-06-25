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Enes Ünal, sevgilisi ile İtalya'da tatil yapıyor

Villarreal'in oyuncusu milli futbolcu Enes Ünal, tatil için rotayı İtalya'ya çevirdi. Ünal'a, iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi de eşlik etti.

Haber Merkezi | 25.06.2019 - 12:35..
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Villarreal'in oyuncusu milli futbolcu Enes Ünal, sevgilisi Lisa Smellers ile tatil sezonunu açtı.

İtalya'da soluğu alan ikili, güneşin ve denizin tadını çıkarıyor.

Enes Ünal, sevgilisi ile İtalya'da tatil yapıyor

İKİ YILDIR BİRLİKTELER

Neredeyse iki yıldır mutlu bir birliktelikleri olan çift, sadece yurt dışı değil, Türkiye'de de bolca vakit geçiriyor.

Enes Ünal, sevgilisi ile İtalya'da tatil yapıyor

TÜRKİYE'YE SEVİYOR

Sevgilisinin Türkçe öğrenmesi için çabalayan ve Türk kültürünü bizzat göstermek isteyen futbolcu, özellikle İstanbul başta olmak üzere Türkiye'deki bazı illere, kısa kısa geziler düzenliyor.

Enes Ünal, sevgilisi ile İtalya'da tatil yapıyor

MUTLU ANLAR SOSYAL MEDYADA

Bu anları da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen ikilinin rotası, şimdilik İtalya olarak gözüküyor.

Enes Ünal, sevgilisi ile İtalya'da tatil yapıyor

Enes Ünal, sevgilisi ile İtalya'da tatil yapıyor

Enes Ünal, sevgilisi ile İtalya'da tatil yapıyor

Enes Ünal, sevgilisi ile İtalya'da tatil yapıyor

Enes Ünal, sevgilisi ile İtalya'da tatil yapıyor

Enes Ünal, sevgilisi ile İtalya'da tatil yapıyor

Enes Ünal, sevgilisi ile İtalya'da tatil yapıyor

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