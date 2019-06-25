Enes Ünal, sevgilisi ile İtalya'da tatil yapıyor

Villarreal'in oyuncusu milli futbolcu Enes Ünal, sevgilisi Lisa Smellers ile tatil sezonunu açtı.

İtalya'da soluğu alan ikili, güneşin ve denizin tadını çıkarıyor.

İKİ YILDIR BİRLİKTELER

Neredeyse iki yıldır mutlu bir birliktelikleri olan çift, sadece yurt dışı değil, Türkiye'de de bolca vakit geçiriyor.

TÜRKİYE'YE SEVİYOR

Sevgilisinin Türkçe öğrenmesi için çabalayan ve Türk kültürünü bizzat göstermek isteyen futbolcu, özellikle İstanbul başta olmak üzere Türkiye'deki bazı illere, kısa kısa geziler düzenliyor.

MUTLU ANLAR SOSYAL MEDYADA

Bu anları da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen ikilinin rotası, şimdilik İtalya olarak gözüküyor.