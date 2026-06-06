Enflasyon verileri açıklandı: Memur-Sen seyyanen zam talep etti

Memur ve memur emeklileri; mayıs, haziran aylarında oluşacak enflasyon rakamlarına odaklandı.

Dün açıklanan mayıs ayı enflasyon verisiyle birlikte memur ve memur emeklileri, zam hesabı yapmaya başladı.

ENFLASYON YÜKSELDİ

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş nedeniyle artan fiyatlar enflasyonu yükseltti.

Bundan dolayı memur ve memur emeklilerinin alacakları zam da artmış oldu.

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ENFLASYON VERİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mayıs ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Açıklanan verilere göre mayıs ayında enflasyonun yüzde 1,71, yıllık enflasyonun ise yüzde 32,61 olarak gerçekleştiğini hatırlatan Yalçın, yılın ilk beş ayında toplam enflasyonun yüzde 16,61'e ulaştığını ifade etti.

Kamu görevlileri ve emeklilerin beş aylık dönemde yüzde 5,05 oranında enflasyon farkı oluştuğunu belirten Yalçın, toplu sözleşmede öngörülen zam oranlarının enflasyon karşısında yetersiz kaldığını savundu.

"ENFLASYON HEDEFİ BEŞ AYDA AŞILDI"

2026 yılı için hedeflenen yüzde 16'lık yıllık enflasyon oranının ilk beş ayda gerçekleştiğine dikkat çeken Yalçın, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında bu hedeflerin tutmayacağını dile getirdiklerini söyledi.

Kamu görevlileri ve emeklilerin maaşlarının nisan ayından itibaren enflasyon karşısında değer kaybettiğini ifade eden Yalçın, maaşların enflasyon farkıyla gecikmeli şekilde güncellenmesinin çalışanları mağdur ettiğini belirtti.

"BÜYÜMEDEN MEMUR VE EMEKLİ PAY ALAMIYOR"

Türkiye ekonomisinde büyüme rakamlarının sürdüğünü ve kişi başına düşen milli gelirin arttığını belirten Yalçın, buna rağmen kamu görevlileri ve emeklilerin büyümeden yeterli pay alamadığını savundu.

2021 yılının Aralık ayından bu yana yıllık enflasyonun yüzde 30'un üzerinde seyrettiğini kaydeden Yalçın, uygulanan sıkılaşma politikalarının sabit gelirli kesimin alım gücünü düşürdüğünü ancak enflasyonu istenilen seviyeye çekemediğini ileri sürdü.

ÇALIŞANLAR ARASINDAKİ ÜCRET FARKLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Ali Yalçın, enflasyon kadar önemli bir diğer sorunun da kamu çalışanları arasındaki ücret dengesizliği olduğunu belirtti.

Aynı işi yapan çalışanlar arasında oluşan maaş farklılıklarının kamu çalışma barışını olumsuz etkilediğini ifade eden Yalçın, bu durumun giderilmesi gerektiğini söyledi.

MEMUR-SEN'İN TALEPLERİNİ SIRALADI

Açıklamasında hükümete ve kamu işverenine çağrıda bulunan Yalçın, şu talepleri dile getirdi:

- Kamu görevlileri ve emeklilerin maaşları enflasyon karşısında korunmalı.

- Maaş ve ücretler belirli dönemlerde güncellenmeli.

- Seyyanen zam uygulaması hayata geçirilmeli.

- Çalışanlar arasındaki ücret adaletsizliği giderilmeli.

- Toplu sözleşme sistemini düzenleyen 4688 sayılı Kanun değiştirilmeli.

Yalçın, kamu görevlileri ve emeklilerin yaşadığı gelir kayıplarının telafi edilmesi için yeni düzenlemelere ihtiyaç bulunduğunu belirterek, seyyanen zammın artık kaçınılmaz hale geldiğini ifade etti.

ÜNVAN / NET GÖREV AYLIĞI / 2025 TEMMUZ / 2026 OCAK

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu-1/4): 90 bin 925 TL

Memur (Üniversite Mezunu- Lisans 9/1): 62 bin 409 TL

Uzman Öğretmen (1/4): 80 bin 377 TL

Öğretmen (1/4): 72 bin 525 TL

Başkomiser (3/1): 88 bin 352 TL

Polis Memuru (8/1): 80 bin 754 TL

Uzman Doktor (1/4): 149 bin 589 TL

Hemşire (Üniversite Mezunu-Lisans 5/1): 73 bin 259 TL

Mühendis (1/4): 92 bin 753 TL

Teknisyen (Lise Mezunu-Lise mezunu 11/1): 64 bin 698 TL

Profesör (1/4): 132 bin 69 TL

Araştırma Görevlisi (7-1): 87 bin 524 TL

Vaiz: 75 bin 810 TL

Avukat: 87 bin 196 TL

İmam Hatip: 66 bin 133 TL