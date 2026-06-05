SON DAKİKA: TÜİK, Mayıs 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı

Orta Doğu’da ABD ile İran arasındaki gerilim ve Hürmüz Boğazı’nda petrol tankerlerinin geçişine ilişkin belirsizlikler sürerken, piyasaların odağı mayıs ayı enflasyon verilerine çevrildi.

Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2026 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini paylaştı.

Açıklanan enflasyon verileri, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin maaş zamlarının belirlenmesinde önemli rol oynayacak.

TÜFE'deki (2025-100) değişim 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,71 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 16,61 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,61 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,24 artış olarak gerçekleşti.

GEÇMİŞ ENFLASYON VERİLERİ

2025 ENFLASYON ORANLARI

Enflasyon ocakta, aylık yüzde 5,03 artarak yıllık 42,12 oldu.

Enflasyon şubatta, aylık yüzde 2,27 artarak yıllık 39,05 oldu.

Enflasyon martta, aylık yüzde 2,46 artarak yıllık 38,10 oldu.

Enflasyon nisanda, aylık yüzde 3,00 artarak yıllık 37,86 oldu.

Enflasyon mayısta, aylık yüzde 1,53 artarak yıllık 35,41 oldu.

Enflasyon haziranda, aylık yüzde 1,37 artarak yıllık 35,05 oldu.

Enflasyon temmuzda, aylık yüzde 2,06 artarak yıllık 33,52 oldu.

Enflasyon ağustosta, aylık yüzde 2,04 artarak yıllık 32,95 oldu.

Enflasyon eylülde, aylık yüzde 3,23 artarak yıllık 33,29 oldu.

Enflasyon ekimde, aylık yüzde 2,55 artarak yıllık 32,87 oldu.

Enflasyon kasımda, aylık yüzde 0,87 artarak yıllık 31,07 oldu.

Enflasyon aralıkta, aylık yüzde 0,89 artarak yıllık 30,89 oldu.

2026 ENFLASYON ORANLARI

Enflasyon ocakta, aylık yüzde 4,84 artarak yıllık 30,65 oldu.

Enflasyon şubatta, aylık yüzde 2,96 artarak yıllık 31,53 oldu.

Enflasyon martta, aylık yüzde 1,94 artarak yıllık 30,87 oldu.

Enflasyon nisanda aylık yüzde 4,18 artarak yıllık yüzde 32,37 oldu.