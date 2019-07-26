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Engellilerden kimsesiz çocuklara bayramlık sürprizi

Şanlıurfa'da bir grup engelinin tasarımlarıyla dikilen kıyafetler, Kurban Bayramı öncesi kentteki ihtiyaç sahibi yetim ve öksüzlere hediye edilecek.

AA | 26.07.2019 - 06:33..
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Şanlıurfa Valiliği desteğiyle tekstil atölyesi açan Şanlıurfa Omurilik Felçlileri İstihdam Derneği (ŞUOFİD) üyesi 20 engelli, hem sosyal hayata katılıyor hem de maddi durumu iyi olmayan çocukların bayramlık giysi ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için çaba gösteriyor.

Bayramın yaklaşmasıyla çalışmalarını yoğunlaştıran engelliler, daha fazla kıyafet dikerek Kurban Bayramı öncesinde daha fazla yetim ve öksüzün yüzünü güldürebilmeyi hedefliyor.

Etekten pantolona, şapkadan çoraba kadar yüzlerce çeşit kıyafet tasarlayan ve diken engelliler, çocukların sevincine ortak olabilmek için büyük bir heyecan ve özveriyle çalışıyor.

Engellilerden kimsesiz çocuklara bayramlık sürprizi

YARDIM KURULUŞLARI DAĞITACAK

ŞUOFİD Başkanı Habip Polat, ihtiyaç sahiplerine kıyafet desteği sağlama fikrinin dernek üyelerince ortaya atıldığını belirterek, kursu açmak için de valilikten destek aldıklarını söyledi.

İŞKUR'un da kendilerine malzeme desteğinde bulunduğunu anlatan Polat, bayramın yaklaştığı şu günlerde dernek olarak yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını vurguladı.

Polat, dikilen kıyafetlerin ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımızın diktiği kıyafetler maddi durumu iyi olmayan çocukların ailelerine bağışlanacak. Burada başta İHH ve Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu olmak üzere çeşitli yardım kuruluşlarının dağıtacağı bayramlık kıyafetler için hazırlık yapıyoruz. Kısmet olursa yaklaşık 15 bin yetim ve öksüz çocuğun ve ailesinin giyimi buradan çıkmış olacak. Nasip olursa maddi durumu iyi olmayan yetim ve öksüz çocukların bu bayramdan bayramlıkları, engelli teyze ve amcalarından olacak. Bu konuda bize desteklerini esirgemeyen tüm kamu ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyoruz."

Engellilerden kimsesiz çocuklara bayramlık sürprizi


"ÇOCUKLARI SEVİNDİRMEK GURUR VERİCİ"

Dernek Sekreteri Hatice Beden de büyük bir keyifle çalıştıklarını söyledi.

Çocukları giydirecek olmanın heyecanıyla çalıştıklarını belirten Beden, "Burada yetim ve öksüzlere elbise dikiyoruz. Bu çok gurur verici bir şey. Daha önce iki defa dağıtım da yaptık. Zaman zaman düşen sevinç gözyaşları da bizi duygulandırıyor. Böyle bir işin içinde olduğumuz için şanslıyız. Allah vesile olanlardan razı olsun." diye konuştu.

Dernek üyesi Fatma Zehra Kürkçüoğlu da ilk defa böyle bir sosyal projede yer aldığını dile getirdi.

Çalışmaların kendilerine manevi olarak da büyük bir motivasyon sağladığına değinen Kürkçüoğlu, "Kimsesiz ve yetim çocuklar için dikilen kıyafetler bizim burada daha özverili çalışma yapmamıza vesile oluyor. Böyle bir ortamda bulunmak bizim için gurur verici. Bu çalışmaların sürekli böyle devam etmesi için daha çok çaba gösteriyoruz. Giyinenlerin gözlerindeki mutluluğu görünce biz de en az onlar kadar mutlu oluyoruz, inşallah çalışmalarımızın devamı gelir." dedi.

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