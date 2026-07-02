Engin Polat paylaştı: Tedavi gören Dilan Polat'ın son hali

Polat ailesinin korumalığını yapan kuzenleri Can Polat'ın 3 Haziran'da uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesinin ardından zor günler geçiren Dilan Polat, sosyal medyadan uzakta.

Hesaplarının da kapatıldığı belirtilen Polat'ın tedavisi hastanede devam ediyor.

Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, daha önce yaptığı açıklamada, "Bu süreçte çok fazla paylaşım yapmak istemedim ancak dualarınız ve güzel dilekleriniz bizim için gerçekten çok kıymetli." ifadelerini kullanmıştı.

Tedavisi devam eden Dilan Polat'ın son fotoğrafını eşi Engin Polat paylaştı.

Hastanede çekilen kareyi sosyal medya hesabında yayımlayan Engin Polat, paylaşımına, "Yaşam seni ne kadar sınarsa sınasın, umudun sana yön göstermeye devam eder." notunu ekledi.

Fotoğrafta Dilan Polat'ın oldukça zayıfladığı ve yorgun göründüğü dikkat çekti.